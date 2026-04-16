Vox denuncia "el colapso" del Ayuntamiento por la regularización masiva de inmigrantes: "Es alarmante"

El colapso generado este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando cientos de personas han acudido para solicitar los certificados previos para acogerse a la regularización masiva de inmigrantes, ha levantado las críticas del grupo municipal de Vox.

La portavoz del partido en el Consistorio, Eva Torres, ha asegurado que la situación es "profundamente alarmante". Ha declarado que el Ayuntamiento "está colapsando con cientos de extranjeros irregulares tras el decreto del Gobierno de Sánchez".

En este sentido, y acompañada por el concejal Armando Martínez, ha exigido "la defensa de los intereses de los zaragozanos y de los españoles".

Ha asegurado que se trata de un decreto que "no regula ni aclara nada". "Esta es la consecuencia de venir pegando una patada a nuestro país, venir pegando una patada que tiene premio, porque estamos haciendo una llamada a todas aquellas personas que quieran entrar de una manera irregular a nuestro país", ha declarado.

Asimismo, ha planteado que "todos los españoles estamos pagando las consecuencias de la inmigración ilegal". "Tenemos listas de espera interminables en sanidad y dependencia, donde cada 18 minutos muere una persona mientras espera atención", ha insistido.

Por su parte, Martínez ha manifestado que este jueves "se ha consumado la primera de las consecuencias de esta nefasta política de puertas abiertas con las puertas del Ayuntamiento con una fila que da la vuelta al edificio".

"La propia policía, el control de la entrada ha tenido que acordonar, ha tenido que cerrar la puerta porque ya no cabía más gente dentro y, efectivamente, son personas, en su inmensa mayoría inmigrantes en situación irregular, que vienen para la solicitud del certificado de vulnerabilidad. Este es uno de los requisitos para la obtención de esa regularización que el Gobierno de Sánchez va a hacer posible y que se abre el plazo presencial el lunes", ha expuesto.

"Esto es una auténtica barbaridad. Encontramos zaragozanos a las puertas del Ayuntamiento que no pueden entrar a hacer sus trámites habituales porque está colapsado", ha denunciado.

Asimismo ha anunciado que "vendrán muchas más consecuencias porque se colapsará la Sanidad, más de lo que ya está, la Educación y ni qué hablar de los problemas de vivienda".