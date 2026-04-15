Largas filas en la estación del AVE y "pocos taxis" pese a los refuerzos por The Wave: "No podemos quedar así de mal"

Ni sacando 178 taxis más a la calle se ha dado abasto. El pico de visitantes que recibe estos días Zaragoza por la tercera edición de The Wave, el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (SMOPYC) y la Final Six ha generado largas filas en la estación del AVE en horas punta, una situación que ha levantado no pocas críticas entre los asistentes.

"No se puede vender Zaragoza como ciudad de innovación, eventos internacionales y captación de talento si la primera experiencia al pisarla es esta. La movilidad de acceso forma parte del producto. Y hoy, ese producto está fallando estrepitosamente", decía un destacado empresario a través de sus redes sociales.

Como prueba aportaba una foto hecha a las 8.30, minutos antes de la apertura institucional de The Wave, con "una cola interminable de gente en la parada y ni un solo taxi a la vista".

"Esto necesita una respuesta. Coordinación con Adif y con el gremio del taxi, refuerzos programados en llegadas de AVE y en días de eventos como hoy e información en tiempo real en la parada. Lo básico. No podemos quedar así de mal el día que enseñamos Zaragoza al mundo", agregaba.

Su comentario no era el único. "Yo lo he sufrido también para subir a The Wave desde el paseo de la Independencia", decía un segundo usuario. "SMOPYC, Final Six, The Wave…mala semana para pillar taxi en Zaragoza", agregaba un tercero.

Otros defendían que esto "no es lo habitual" y que la situación de Zaragoza nada tiene que ver con la de ciudades como Barcelona, pero el problema, apuntaban en otro de los comentarios que podían leerse al calor de la polémica, es que "con los retrasos de prácticamente todos los trenes, hoy por hoy es muy complicado coordinarse".

No encontrar taxi hizo que algunos de los 'afectados' terminasen tirando de bicicleta pública o autobús para recorrer los 1,4 kilómetros que separan la estación del Palacio de Congresos, un contratiempo que provocó algún que otro retraso.

Lejos de ser puntual, esta misma imagen volvió a repetirse pasadas las 20.00 coincidiendo con el fin de la primera jornada de The Wave. A esa hora volvieron las largas filas y los taxis, cuentan quienes las sufrieron, llegaban a cuentagotas.

Refuerzo hasta el viernes

Que en estas primeras horas haya habido críticas no quiere decir, ni mucho menos, que el sector se haya quedado de brazos cruzados ante el pico de trabajo. El presidente de la Asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza (APATZ), Miguel Izaguerri, confirmaba este martes que, de forma excepcional, se ha autorizado la circulación de 178 taxis más de lunes a viernes para cubrir la demanda.

Esto quiere decir que de las 1.777 licencias existentes en la ciudad, 1.421 estarán a disposición de los usuarios. Además, desde las 22.00 del sábado a las 6.00 del domingo, los 1.777 taxis podrán prestar servicio sin cortapisas como cualquier otro fin de semana.

Con esta decisión, el sector quiere que quienes disfruten del ocio nocturno lo tengan fácil para coger un taxi y no terminen recurriendo a las VTC (Uber y Cabify).

Izaguerri asegura que de momento no tienen constancia de problemas más allá de observar un "mayor movimiento en el AVE", aunque no descartan autorizar más refuerzos si se ve que la situación aprieta.

Los taxistas tienen total libertad para acudir a la estación, ya estén entre los vehículos a los que les correspondía trabajar estos días o entre los que están como 'extra'. "Es uno de los puntos más importantes para todos nosotros, no deja de ser la puerta de entrada a la ciudad", razonaba.

El recién reelegido presidente de APATZ cree, de todas formas, que no será necesario sacar más coches de aquí al viernes, ya que, en el caso del congreso tecnológico que se celebra en el Palacio de Congresos de la Expo, la asistencia es escalonada durante los tres días, por lo que los más de 15.000 inscritos se repartirán de una forma más o menos uniforme.

Este miércoles será crítico, ya que en estas próximas horas coincidirá la segunda jornada de The Wave con la inauguración de Smopyc y el inicio de la Final Six. Esto hace que se recomiende anticipación y no salir con el tiempo justo para evitar los problemas puntuales a horas concretas del día que pudieran surgir.