Ya es oficial: el Parque de Atracciones tendrá que abrir para celebrar los eventos pendientes esta temporada

El parque desde arriba, donde se puede ver la gran Noria. El Parque de Atracciones. Zaragoza

El Parque de Atracciones de Zaragoza tiene que abrir esta temporada -hasta el 3 de noviembre- pese a todo el lío de la concesión. Aunque los términos de la apertura, por el momento, se ciñen únicamente a la continuidad de la actual concesión (la familia Morte) para poder cumplir con todos los compromisos atados con clientes hasta la fecha.

Así lo ha explicado este martes la alcaldesa Natalia Chueca, quien ha asegurado que la prioridad es prestar esos servicios durante estos meses "y no coger más".

En cuanto a la posibilidad de que las atracciones se pongan en marcha, la regidora ha señalado que estas deberán pasar una revisión para asegurar que las instalaciones son seguras. En caso de no serlo, ha confirmado que se impondrán las sanciones correspondientes.

La alcaldesa ha trasladado que la situación generada entre ambos socios "no es la deseable" para la ciudad, aunque ha insistido en que se trata de una circunstancia "ajena al Ayuntamiento y consecuencia de la concesión anterior". Pese a ello, la intención, dice, es la de "solucionar los problemas".

Así, desde el Gobierno municipal instan a ambas partes a que lleguen a un acuerdo. Las discrepancias entre la empresa argentina Fenix Entreteiment (que conforma el 80% de la sociedad Moncayo Leisure) y PAZ (de la familia Morte, con el 20%) vienen tras conocerse que esta última parte se encuentra en un preconcurso de acreedores.

Otro de los puntos de conflicto, además de la desconfianza que han expresado los argentinos, es la del valor de las atracciones que PAZ deberá ceder a la nueva concesión.

Y es que, una vez extingida la anterior concesión, 19 atracciones pasaron a ser propiedad del Ayuntamiento y el resto (20) las mantuvo en propiedad la familia Morte (que gestiona PAZ).

Cabe recordar que la concesión se extiende hasta 50 años y fue adjudicada por 17 millones, siendo dos de ellos lo correspondiente a las ferias de la familia Morte.

La situación es especialmente delicada, ya que la empresa de la familia Morte ha planteado un ERTE para los 81 trabajadores del parque. En las últimas semanas ha habido varias reuniones con la plantilla, sin que por el momento se haya llegado a un acuerdo. Las conversaciones continuarán esta semana.

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