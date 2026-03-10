La alcaldesa de Zaragoza peleará para acoger finales de Copa en La Romareda: "Hay tiempo y mucho que trabajar"

Natalia Chueca y Rafael Louzán, en una visita a las obras de La Romareda Ayuntamiento de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza no va a tirar la toalla para que el futuro Ibercaja Romareda pueda acoger finales de Copa del Rey a partir de 2028. El aforo del nuevo estadio, de unos 43.000 espectadores, sería insuficiente para celebrar una cita de estas características, salvo excepciones que adopte la RFEF por hitos o fechas concretas.

Las dudas las sembraba el propio presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en una entrevista en la Cadena SER. El organismo estaría valorando exigir a las ciudades un aforo mínimo de 50.000 espectadores para celebrar la final de Copa del Rey, lo que dejaría a Zaragoza sin opciones.

Ante ello, Chueca pretende tener una conversación en próximos días con Louzán para trasladarle que “sería una pena” que el Ibercaja Estadio no entrara en la terna de candidatas para acoger finales de Copa del Rey.

“Todavía queda tiempo y hay mucho que trabajar para valorar esas posibilidades”, ha afirmado.

Visita de la FIFA

La alcaldesa de Zaragoza ha respondido a Louzán en el mismo día en que miembros de FIFA se encuentran en la ciudad para visitar las obras de La Nueva Romareda, así como conocer otros aspectos de la capital aragonesa como futura sede del Mundial 2030.

Según Chueca, los representantes de la FIFA han valorado “muy positivamente” todo el trabajo que se ha ido haciendo, teniendo en cuenta que es el único estadio que se construye desde 0 de todo el Mundial 2030.

“Se está construyendo con todos los requerimientos de FIFA. Es la joya de la corona del Mundial. Ver que se han cumplido todos los parámetros hace que Zaragoza sea una de las opciones más importantes”, ha subrayado la alcaldesa.

“Estará finalizada la obra para 2027”

Mientras, las obras continúan avanzando sin freno para que el estadio cumpla todos sus plazos y esté finalizada “para 2027”.

“Va todo sin riesgo para el Mundial, semana arriba y abajo, porque ha habido dificultades propias de una obra tan importante. No hay nada que pueda preocupar en cuanto a posibles retrasos que pongan en riesgo el Mundial”, ha afirmado Chueca.