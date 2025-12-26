Vox rompe con el PP en Zaragoza y no apoyará los presupuestos: "Se abre un periodo nuevo"

Los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, este viernes. E. E.

Vox ha roto con el PP en el Ayuntamiento de Zaragoza y no apoyará los presupuestos de 2026.

Los cuatro concejales de la formación de Santiago Abascal han hecho oficial el anuncio este viernes, el mismo día en que se esperaba que se presentaran las cuentas y apenas una semana y media después de que Azcón anunciara el adelanto electoral.

"Se está priorizando el corte de cintas sobre las necesidades reales de los vecinos", decía su portavoz, Julio Calvo.

Hasta ahora, el grupo municipal de Vox se había caracterizado por ser un 'oasis' en medio del ruido nacional. Ni Jorge Azcón ni Natalia Chueca habían tenido problemas para llegar a acuerdos, pero a partir de hoy, y "tras mucho debate interno", se abre "un periodo nuevo" en el que va a haber que abordar "cambios estructurales muy importantes".

La formación ha prometido una "vuelta de tuerca a la política de presión" en el Consistorio y ha criticado medidas como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones o el hecho de que se lleve esperando seis años al desalojo de la antigua cárcel de Torrero, ahora okupada.

Con la ZBE habían exigido que no se multara a ningún ciudadano o que las sanciones se limitaran a los días de más contaminación.

La formación se abstuvo en la votación que permitió su implantación y cree que la medida perjudica especialmente a las familias con menos recursos; aquellas que tienen más dificultades para renovar su vehículo.

El incremento del gasto ha sido otro de los motivos que ha dado Vox para dar un "solemne" 'no' a las cuentas.

La concejala Eva Torres ha reconocido que ha sido una negociación "larga, de meses" y que habían conseguido introducir "muchas" de sus partidas en el proyecto del PP.

"Creemos que se mantendrán. Entre ellas están la regeneración de los barrios rurales y polígonos industriales, un incremento en las ayudas a la rehabilitación de viviendas, un proyecto de 'Ciudad por la vida', nebulizadores y toldos de sombra...", enumeraba.

¿Moción de confianza?

Calvo ha querido aclarar que Natalia Chueca ya sabía de su negativa. Le informó él mismo hace unos días y en el pleno pasado, celebrado el martes 23, "ya era conocedora".

"Ahora se le abren dos caminos: o bien una prórroga presupuestaria o una moción de confianza", remarcaba.

En su opinión, el Ayuntamiento debe funcionar "de otra manera", con mayor eficiencia de los servicios públicos: "No podemos seguir endeudándonos, una ciudad no se puede gestionar como un parque de atracciones".

Llamada a Madrid

Los concejales han afirmado que no han recibido ninguna llamada de Madrid, sino que han sido ellos los que han telefoneado a la dirección nacional para comunicar su decisión.

"Nos han dado su apoyo, y eso es lo que nos ha hecho decidirnos finalmente", completaba Calvo.

Tampoco vinculan este portazo a la convocatoria de elecciones en Aragón, aunque llama la atención que la única vez que se han roto puentes ha sido cuando se ha llamado a los aragoneses a las urnas.

"Ha influido más el escenario nacional", indicaban.

La única puerta abierta es que Chueca presente su presupuesto -previsiblemente lo hará a principios de la próxima semana- y acepte todas las enmiendas y cambios exigidos por Vox.

¿Y qué pasará ahora con los ya exsocios preferentes? "Dependerá de hasta qué extremo quiere el PP tensionar la cuerda", ha dicho Eva Torres.

La concejala no teme su posible salida del consejo de La Nueva Romareda SL. Si están ahí, agregaba, es representando a la oposición. "Si nos dicen que tiene que estar otro partido, que lo esté", señalaba la edil. "No es ningún premio, más bien lo contrario", apuntaba Calvo.

Torres ha asegurado no tener miedo a las represalias del equipo de Gobierno. De hecho, ha asegurado que Chueca tiene que ser consciente de que le falta un concejal para la mayoría absoluta y de que no van a regalarlo: "Vamos a poner siempre en el centro a los ciudadanos".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.