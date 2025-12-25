Las obras de la Torre del Agua empezarán entre enero y febrero: tendrán que ir a contrarreloj para cumplir plazos

Cuenta atrás para que comience una de las obras más esperadas en la zona Expo de Zaragoza. El Gobierno de Aragón prevé empezar en enero o febrero los trabajos de adecuación de la Torre del Agua, que darán una nueva vida a uno de los espacios icónicos de la gran cita internacional que vivió la capital aragonesa en 2008, y que desde entonces ha quedado prácticamente sin uso.

Serán dos empresas las encargadas de realizar los trabajos. Por un lado, Constructora San José es la elegida para llevar a cabo las demoliciones y trabajos de la estructura, mientras que Eiffage Energía abordará las instalaciones de baja tensión, saneamiento, fontanería, ventilación y telecomunicaciones.

En concreto, Constructora San José fue la única empresa que se presentó para el primer lote, por 3,5 millones de euros. Se encargará de la construcción de un mirador en la planta 25, de un espacio para un restaurante en la 23 y de dos salas de exposiciones.

También abordará la reparación de elementos arquitectónicos de la fachada, el cerramiento de ascensores de emergencia o la instalación de plazas de aparcamiento en un sótano.

Todo ello tendrá que estar finalizado en un plazo de 13 meses, por lo que tendrán que realizarse las obras prácticamente a contrarreloj para cumplir el objetivo de celebrar un gran congreso mundial de la logística en febrero de 2027.

En vilo por la iluminación de la fachada

Mientras, desde el Gobierno de Aragón siguen pendientes de la resolución del caso de la iluminación exterior, que se está prolongando por mucho más tiempo del esperado y puede llegar a condicionar los plazos si no se encuentra la solución al embrollo que se ha generado.

Después de que la única empresa finalista, Aneum Led, volviera a suspender en el análisis técnico de la Mesa de Contratación, desde el Gobierno aragonés se está a la espera de la presentación de alegaciones por parte de la compañía.

El Tribunal de Contratos de Aragón obligó a la Mesa de Contratación a revaluar su propuesta técnica, que suspendió en el primer análisis. Sin embargo, poco ha cambiado la decisión inicial, ya que la segunda nota viene a ser la misma: 13,5 puntos sobre un máximo de 35, por debajo del umbral mínimo para ser tenida en cuenta.

Concretamente, y según se señala en el expediente, la oferta presentada ha obtenido un 3 sobre 10 en la exposición del proceso constructivo, la misma nota que en el apartado de garantía de suministro y calidad y, directamente, un 0 sobre 10 en la planificación.

Pero esta no ha sido la única interferencia que ha sufrido el concurso público. Prácticamente, desde el primer día, se han sucedido los contratiempos. Empezando porque dos de las candidatas, Telefónica y Bienvenido Gil, fueron excluidas en el primer corte por cuestiones formales.

La primera de ellas subió la documentación más tarde de lo permitido, seis minutos para ser exactos. La segunda, por su parte, no fue admitida por un posible conflicto de intereses al presentarse junto a Saco Technologies, que comparte representante legal con Oboria Digital (encargada de diseñar previamente la nueva iluminación).