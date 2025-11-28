Reabre en Zaragoza una de las discotecas más populares, tras 41 días cerrada: "Hemos perdido unos 350.000 euros"

Un mes y medio después del varapalo, la discoteca Babia, una de las más populares de Zaragoza, vuelve a abrir sus puertas. Así consta en el orden del día de la gerencia de Urbanismo que se celebrará el próximo lunes, donde se señala que el local ya cuenta con todos los papeles necesarios para tener la licencia de funcionamiento.

Eso quiere decir que la reapertura será a partir de la semana que viene, cuando el consejo ratifique dicha concesión. Fue precisamente en la gerencia de Urbanismo celebrada el pasado mes de octubre cuando se decretó el cierre del establecimiento, por supuestos problemas con la licencia.

Los responsables del local solicitaron la medida cautelar, para poder continuar con su actividad mientras se resuelve la situación administrativa. Una petición que fue desestimada por el Juez.

Y, todo esto, además de generar una mala reputación para el negocio, ha supuesto "una locura" pérdidas que ascienden a miles de euros. Concretamente, solo con el puente de Todos los Santos los costes de permanecer cerrados ascendían ya a 70.000 euros.

La fiesta que había preparado el local se tuvo que trasladar a la discoteca Inopia, ya que la mayoría de entradas estaban vendidas. Y, pese a que la celebración siguió en pie, lo hizo con la mitad de aforo "que es el que tiene Inopia comparado con Babia".

Y esto no es todo. El cierre, no solo supuso un lío económico ya que para mantener la popularidad en un local hay dos cosas imprescindibles: "la imagen y que los clientes estén satisfechos". Algo que, con el cierre, ha caído "bastante". "Tenemos mucha gente enfadada", aseguran.

Ahora, aunque todavía están calculando la suma total, desde el establecimiento apuntan a unos "350.000 euros" de pérdidas. "Tenemos que esperar a la auditoría, pero hemos perdido muchos clientes para Nochevieja, que es una de las mejores noches del año. A pocos días de comenzar diciembre la mayoría ya tiene sus entradas para el cotillón", lamentan a este diario.

Eso sí, han recibido la notificación como "una muy buena noticia". En sus redes sociales harán pública la vuelta el próximo lunes, una vez sea oficial. Será entonces cuando anunciarán también la venta de entradas para Nochevieja, con la esperanza de recuperar algo de lo perdido.

Tal y Cual

Octubre no solo trajo malas noticias para Babia. Otro de los locales de fiesta más populares de la 'Zona' también tuvo que cerrar por orden de Gerencia de Urbanismo. Tal y Cual estuvo, en total, casi un mes con la persiana bajada de manera cautelar por, supuestamente, causar "molestias y ruidos".

Este 2025 ya comenzó fuerte en el bar de copas de Francisco de Vitoria. En el mes de enero, la gerencia de Urbanismo ya le impuso una multa de 2.200 euros por sobrepasar la capacidad permitida en 80, 60 y 35 personas (siendo estas cifras de distintos expedientes acumulados).

Y, justo seis meses después, se le puso una multa de 601 euros por "sobrepasar durante 55 minutos el horario máximo de cierre establecido" por la normativa municipal.