Zaragoza rehabilitará un solar en Delicias para crear un aparcamiento de 150 plazas: la obra supera los 190.000 euros

El concejal de Infraestructuras, Víctor Serrano, junto al portavoz de Vox, Julio Calvo, en el solar donde se renovará el aparcamiento. E.E Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este miércoles el proyecto para habilitar como aparcamiento el solar municipal situado entre las calles Moncayo y San Pedro Arbués, un espacio que también limita con terrenos privados de la Urbanización Parque Roma. La actuación, vinculada a los acuerdos presupuestarios de 2025 con el grupo municipal Vox, cuenta con una inversión de 292.313,18 euros y un plazo de ejecución aproximado de ocho semanas.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, y el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, han visitado esta mañana el terreno donde se llevará a cabo la intervención, cuyo contrato ya ha salido a licitación. Serrano ha explicado que el objetivo es ordenar un espacio que actualmente se utiliza como aparcamiento "de forma masiva y desordenada".

150 plazas

La parcela, de forma cuadrada, está flanqueada por las calles Moncayo y San Pedro Arbués, mientras que sus límites norte y oeste colindan con propiedad privada. El proyecto contempla la creación de aproximadamente 150 plazas de estacionamiento y la implantación de toda la señalización necesaria para regular la circulación interior, incluidos carriles, sentidos de paso, cedas el paso y líneas de detención.

El Ayuntamiento ampliará la entrada actual para "resolver tanto problemas de espacio existentes en esta vía como los atascos que se generaban" en un tramo de unos 12 metros que obliga a compartir nivel a vehículos y viandantes.

Uno de los trabajos más relevantes será la conexión de la nueva red de drenaje del aparcamiento con el saneamiento municipal de la calle San Pedro Arbués. Como el solar se encuentra a una cota inferior que los viales que lo rodean, también se construirá una nueva rampa de acceso con capacidad para dos carriles y un paso específico para peatones.

La actuación incluye igualmente la instalación de alumbrado público dentro del solar. "Es una actuación importante para generar un entorno seguro, sobre todo en horas nocturnas", ha señalado Julio Calvo, quien no ha dudado en resaltar que la conversión de este solar en un aparcamiento fue una propuesta propia del edil "hace ya más de 10 años".

Además de otorgar seguridad, la nueva iluminaria pretende también poner fin a la acumulación de residuos en las zonas más oscuras del solar, evitando así problemas de insalubridad.

Unas 400 plazas nuevas

Este proyecto, tal y como lo ha señalado Serrano, se suma a otras intervenciones similares realizadas en distintos barrios por parte del Gobierno municipal. Entre ellas, el edil ha recordado actuaciones tales como "el acondicionamiento del solar junto a la Casa de Amparo, en Predicadores, que permitió habilitar 28 plazas ESRE; o la ampliación del estacionamiento del Actur junto a los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol, donde se crearon 106 nuevas plazas".

Asimismo, ha añadido que el Ayuntamiento ha adecuado recientemente solares en la calle María Zambrano (63 plazas), el parking de la calle Embarcadero en Casablanca, y el recinto ferial de Las Fuentes, con 9.800 metros cuadrados destinados al uso vecinal. Lo que en total, desde 2023, suma unas 400 nuevas plazas de estacionamiento en barrios como Actur, Casablanca o Casco Histórico.