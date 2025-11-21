El cuerpo de Eugenia, la mujer asesinada por su pareja en Zaragoza, ya descansa en su pueblo natal de Nicaragua

Precinto policial en el acceso a la vivienda donde se ha perpetrado el homicidio de una mujer de 49 años este martes en Zaragoza Javier Cebollada EFE

El cuerpo de Eugenia Mercedes, la mujer asesinada por su pareja en el barrio de San José en Zaragoza ya se encuentra en su pueblo natal El Viejo, en el departamento de Chinandega (Nicaragua).

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Zaragoza, administración que se ha hecho cargo de la repatriación del cuerpo. Según han señalado fuentes consistoriales, han asumido las gestiones y la totalidad del coste económico. De esta forma, el traslado se ha hecho a lo largo de esta semana, llegando el cuerpo de Eugenia este jueves a su destino.

Para proceder al traslado, desde el Servicio de Igualdad, se contactó con la familia de la víctima y con la Embajada nicaragüense en España, para facilitar y agilizar los trámites, con el objetivo de que el cuerpo de Eugenia descansara lo antes posible en su país.

Para realizar la repatriación se ha contado con una funeraria de Zaragoza, referencia en este tipo de servicio internacional, y con la que ya en 2021 se hizo la repatriación al mismo país del cadáver de Katia, también víctima de violencia machista en la capital aragonesa.

Eugenia Mercedes, de 49 años, fue asesinada el pasado 4 de noviembre a manos de su pareja Abel en el interior de la vivienda que compartían juntos en la calle del Privilegio de la Unión, del barrio San José de Zaragoza. Fueron los vecinos los que alertaron a la Policía Nacional ante los gritos que se estaban oyendo desde el interior del inmueble.

A la llegada de los agentes y al acceder al domicilio en el portal número 23 a la fuerza tras negarles la entrada, encontraron a una mujer con claras marcas de violencia por arma blanca, no pudiendo hacer nada por su vida.

En el interior de la vivienda estaba la pareja de la víctima que fue detenido y a la vez trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde estuvo días en la UCI tras ingerir amoniaco con la posible intención de quitarse la vida. El viernes pasado, aún en el centro hospitalario, la jueza fue a tomarle declaración pero se negó a ello.

El asesinato de Eugenia Mercedes se trata del primer caso de violencia de género en Aragón en lo que llevamos de año y eleva a 35 las mujeres asesinadas por esta lacra social desde 2003, fecha desde que se tiene registro de los casos tipificados como tal.