Una vecina de Zaragoza lo tiene claro sobre las Foodtrucks de las Fiestas del Pilar: "Teníamos muchas ganas de venir"

El equipo de El Español de Aragón acudió a la inauguración de las Foodtrucks en estas Fiestas del Pilar 2025, de las cuales tiene el orgullo de ser patrocinador. Como en ediciones anteriores, este espacio se consolida como una de las paradas imprescindibles para miles de zaragozanos y visitantes, mezclando los dos grandes atractivos de las fiestas: la gastronomía y el ambiente festivo.

A pie de barra, los vecinos no han tardado en dar sus primeras impresiones. “Teníamos muchas ganas de venir aquí, eso sí, nos han parecido un poquito caras”, confesaba una vecina de Zaragoza a El Español de Aragón.

Ella misma reconocía que los precios “se han notado en alguna hamburguesa”. Una sensación que comparten algunos asistentes, aunque la gran afluencia y la contundencia de la comida deja claro que las Foodtrucks mantienen intacto su tirón.

En redes sociales también hay auténticos ‘forofos’ de esta zona. “Es de lo mejor que hay en Pilares”, apunta Carlota en Instagram. Otros van más allá y bromean con mudarse allí mismo: “Quién piensa vivir ahí?! Que me hagan hueco para plantar un colchón”, escribe Rocío.

Horario y ubicación

El espacio abrió ayer, 2 de octubre, en el Paseo Echegaray y Caballero, muy cerca de la Plaza de Europa y el Puente de La Almozara. Cada día arranca a las 11:00 de la mañana y se prolonga hasta la medianoche entre semana, mientras que los fines de semana y la víspera del Pilar alarga su cierre hasta las 02:00 horas.

Los asistentes pueden elegir entre carnes a la brasa, pasta, dulces o las clásicas barras de bar para tomar algo, convirtiendo el recorrido en un verdadero festival gastronómico.

Propuestas gastronómicas que destacan

Entre las Foodtrucks que más expectación generan este 2025 se encuentra TernasCOkebab, una propuesta que fusiona el Mak Dürüm con ternasco de Aragón, algo muy novedoso y que no está al alcance todos los días.

Otra de las estrellas es Nola Smoke, reconocida por sus hamburguesas ahumadas, que promete convertirse en una de las paradas favoritas para quienes no se quieren perder nada de las Foodtrucks.

Además, el ambiente va mucho más allá de la comida. Conciertos, sesiones de DJ, cuentacuentos, talleres infantiles, subastas solidarias y sorteos completan una programación que ya se ha ganado un hueco fijo en las Fiestas del Pilar.