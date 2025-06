Una zaragozana lo tiene claro sobre su presupuesto para las rebajas de verano: "Cuando algo me gusta, no miro los precios"

Una zaragozana lo tiene claro sobre las rebajas de verano: "Cuando algo me gusta, no miro los precios" E.E.

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina para muchos, los zaragozanos ya aprovechan las rebajas para terminar de equiparse de cara a sus viajes o escapadas. Esta semana ha comenzado el período de rebajas en la mayoría de establecimientos como las tiendas Inditex o El Corte Inglés, que ha dado la bienvenida a los descuentos físicos este viernes 27 de junio.

Así pues, después de las aglomeraciones que ya hubo en Zara este jueves, El Corte Inglés ha visto como a las 10.00 de la mañana ya había filas para entrar. Y es que algunos querían conseguir las mejores gangas. “La entrada es espectacular”, detalla Isabel Paricio, directora de comunicación de El Corte Inglés en Aragón.

Esta ha reconocido que esperan una buena campaña de rebajas, gracias a grandes descuentos “hasta el 40% o el 50%”. “Este domingo es de apertura, esperamos mucha afluencia de gente”, añade.

Sobre las compras online, desde los grandes almacenes explican que “hay un cliente omnicanal”, que mira por la página web, pero también acude a la tienda física.

En cuanto a lo que buscan los consumidores, sigue destacando la moda y los complementos, como en las rebajas de invierno, pero con la estación veraniega, se cuelan en el ránking también los artículos de baño, de deportes al aire libre, jardín, etc.

En esa línea hablaban varios usuarios: “Vengo buscando vestidos veraniegos, para ir a la playa”, confesaba una mujer. Otro hablaba de camisas y zapatos, mientras que los bikinis, las sandalias, las faldas y otras prendas de verano son la principal demanda.

Eso sí, algunos ya pensaban en aprovechar para coger artículos para la temporada que viene.

Presupuesto

De cara al dinero que piensan gastar, las opiniones eran dispares. Algunos gozaban de más presupuesto “entre 100 y 200 euros”, otros entre 80 y 100 o los más reservados señalaban unos 50 euros.

No obstante, una clienta reconocía que no se marca una cifra porque “cuando veo algo y me gusta, me gusta, no miro los precios”.

En definitiva, las rebajas son un período muy esperado para los clientes, aunque también se encontraba en la superficie a algunos que no sabían que era el primer día de estas y pasaban por El Corte Inglés para pasar la mañana o hacer tiempo. “He venido a ver qué había”, asegura una joven, que no guarda un presupuesto concreto para la ocasión.