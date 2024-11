El Banco de Alimentos de Zaragoza paraliza sus envíos a Valencia: "Hay que frenar un poco porque esto va para largo"

Ante una catástrofe como la que se ha dado en Valencia, la solidaridad de los ciudadanos está siendo un ejemplo. Decenas de puntos se están habilitando para la recogida de alimentos y materiales con destino los puntos más afectados por la DANA. Entre ellos, el Banco de Alimentos de Zaragoza siempre ha sido un punto de referencia para aquellos que buscan donar para los que lo necesitan.

Las circunstancias que se están viviendo hicieron que desde el primer momento el Banco de Alimentos de Zaragoza empezara a incrementar su movimiento de donaciones: "Un día después -el miércoles- comenzaron a llegar donaciones sin parar y de peticiones para poder traer material", explica José Ignacio Alfaro, presidente del Banco de Alimentos de Zaragoza.

Sin embargo, toda esa ayuda recibida se está viendo paralizada a petición del Banco de Alimentos de Valencia. "Nos han pedido que, de momento, no mandemos nada porque ellos están abastecidos con toda la ayuda que está llegado", señala Alfaro. El motivo de esto es que desde ambas Fundaciones se está mirando de cara al futuro: "Hay que frenar porque es un tema que viene para largo", recalca. El fin no es otro que no haya carencias de aquí a un tiempo.

Aún así desde Zaragoza no se quedan quietos y el sábado ya mandaron un camión con material hacia Valencia. "Mandamos palets y cajas como nos pidieron para poder meter los alimentos que les llegaban. Además, pudimos meter tres palets llenos de leche, dos de cacao y uno de latas de atún", explica Alfaro.

Las lluvias que han vuelto a caer en la Comunidad Valenciana también han supuesto un parón en las comunicaciones con el punto de Valencia. "Nos han pedido que no vayamos porque las lluvias han obligado a cortar carreteras de acceso", lamenta. El camión que iba a salir iba lleno de cajas y palets para poder aglutinar toda la comida que reciben en Valencia.

Recomendaciones y desvío de donaciones

Desde Valencia les han recomendado que las donaciones, por el momento, se centralizan en productos como agua, leche y productos enlatados como atún o sardinas. Además, han repuntado que por la falta de electricidad en muchos puntos afectados se done comida ya preparada o que se pueda comer fría.

El aluvión masivo de donaciones que comenzaba a llegar al Banco de Alimento se ha tenido que desviar a otros puntos. "Le estamos diciendo a la gente que vaya a dejarlos al Refugio o al puesto organizado en Violante de Hungría porque es más cómodo que venir hasta nuestras instalaciones de Mercazaragoza", señala Alfaro. Por el momento, Zaragoza va a enviar 130.000 kilos de alimentos y materiales a Valencia recaudados durante estos días gracias a las donaciones de los vecinos que se han volcado con la causa.

De momento, por parte del Banco de Alimentos solo se han organizado en el centro de Zaragoza el sábado pasado frente a El Corte Inglés y en cuestión de pocas horas consiguieron recaudar 800 kilos de alimentos para Valencia. Sin embargo, desde la Fundación recalcan que hay vías "mucho más prácticas" como la donación por Bizum o directamente a la cuenta del Banco de Alimentos de Valencia.