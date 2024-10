Juanjo Bona sorprende a los voluntarios de Zaragoza y disfruta de un aperitivo en el Tubo

La labor desinteresada y altruista de los voluntarios de Zaragoza ha sido reconocida esta mañana por el Ayuntamiento de la ciudad. En su nombre se ha celebrado un vermú de productos aragoneses en la Terraza Libertad, donde han estado presentes desde la alcaldesa, Natalia Chueca, hasta el pregonero de las Fiestas, Juanjo Bona.

El reloj marcaba la 13.30, la hora perfecta para tomar un aperitivo en el Tubo, cuando Bona ha entrado por la puerta de La Terraza Libertad sorprendiendo a los congregados. Muchos han sido los que han sonreído al cantante y, algunas, incluso le han pedido una foto.

"No me puedo creer que vaya a conocer a Juanjo Bona", ha expresado muy sonriente una de las voluntarias, quien no ha dudado en acercarse al pregonero. Durante una breve conversación, acompañada de un selfie, la joven le ha pedido al cantante un audio para su amiga: "Se va a morir de la ilusión", ha expresado la zaragozana.

Juanjo Bona y la alcaldesa, Natalia Chueca, con algunos de los voluntarios. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Entre sonrisas y abrazos, han disfrutado todos juntos en honor "a la gran labor que hacen estas personas por nuestra ciudad", ha expresado Chueca.

Las Fiestas del Pilar son días de mucho trabajo para los voluntarios, que están presentes en los actos más multitudinarios. Comenzaron su labor el día del pregón, cuando 45 voluntarios estuvieron presentes en el pasacalles delimitando el recorrido, especialmente en aquellos tramos donde no había vallas.

Han participado también en otros actos, como en el Homenaje a las Heroínas de los Sitios; en las bandas de música de la cúpula de La Granja o en los espectáculos del anfiteatro de la Residencia Xior. Como todos los años, los voluntarios serán un apoyo importante para garantizar el buen funcionamiento de la Ofrenda de Flores, donde 160 miembros informarán y colaborarán con la organización recogiendo los ramos de los participantes para la confección del manto, con el objetivo de agilizar la fila.