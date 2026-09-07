Medicina se estrena en Teruel con aulas en el Obispo Polanco: "Para suplir la falta de médicos se necesitan proyectos así"

Azcón, en las instalaciones del nuevo Obispo Polanco con la rectora, Rosa Bolea. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Teruel ha estrenado este lunes su reivindicado grado en Medicina. El inicio de curso ha tenido como 'padrinos' al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Ambos han visitado las instalaciones, en el Hospital Universitario Obispo Polanco.

Se trata de un hito histórico que permite cursar por primera vez este grado en los campus públicos de las tres provincias aragonesas.

Durante su visita, el presidente ha subrayado que “este proyecto responde a la necesidad de que haya más profesionales sanitarios en nuestro sistema". "En muchos municipios de nuestra Comunidad faltan médicos y para que podamos suplir esta carencia es necesario que proyectos como este se pongan en marcha”, ha recalcado.

El nuevo Grado de Medicina en Teruel arranca con 45 plazas adscritas a la Universidad de Zaragoza, que se suman a las 220 plazas de Zaragoza y a las 45 de Huesca.

En total, Aragón cuenta este curso con 310 plazas públicas de Medicina, a las que se añaden las 100 ofertadas por la Universidad San Jorge, alcanzando las 410 plazas anuales para la formación de futuros médicos en la Comunidad.

Azcón ha puesto en valor el esfuerzo realizado para incrementar la oferta formativa, recordando que en 2023 Aragón disponía de 225 plazas de nuevo ingreso y que actualmente la cifra alcanza las 410.

Asimismo, junto a los estudiantes de Medicina, este lunes también comienzan el curso los alumnos de la Escuela de Enfermería de Teruel, que compartirán instalaciones dentro del Hospital Universitario Obispo Polanco.

“Hablamos de cinco aulas para las clases magistrales y para la resolución de casos clínicos; y cinco laboratorios docentes de última generación, especializados en Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Biología-Genética e Histología-Anatomía”, ha explicado.

Además, este centro cuenta con un aula de informática y una sala de disección dedicada a la práctica anatómica que cursarán los alumnos a partir del segundo semestre.

Para poner en marcha esta facultad, el Servicio Aragonés de Salud ha destinado más de 2,5 millones de euros a la construcción del nuevo aulario de Medicina y Enfermería, mientras que el Departamento de Educación ha invertido cerca de 725.000 euros en su equipamiento.

“Teruel recibe a todos los estudiantes con los brazos abiertos y, en el caso de Medicina y Enfermería, con la mejor infraestructura posible para su formación”, ha asegurado el dirigente popular.

Asimismo, ha señalado que la implantación del Grado contribuirá tanto a atraer talento joven como a garantizar los médicos que necesita Aragón en el futuro.