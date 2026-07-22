El pueblo que vuelve a estar al borde de las llamas 17 años después: "Vamos a tener que empezar de nuevo"

La historia está condenada a repetirse. Una frase que cobra fuerza este 22 de julio cuando se cumplen 17 años del inicio del gran incendio que afectó a la zona de Majalinos. Las llamas en 2009 rodearon municipios como el de Ejulve que vio cómo arrasaba casi 7.000 hectáreas de masa arbórea.

El incendio de Aliaga se conoce como uno de los peores de este último siglo en Aragón. Casi 20 años después, los vecinos vuelven a verse rodeados de llamas tras originarse un nuevo incendio este lunes en la misma zona que se quemó en 2009.

El fuego se ha propagado rápido y ya alcanza las 1.100 hectáreas quemadas. La dirección del humo ha obligado al desalojo de Molinos y las pedanías de Aliaga La Cañadilla y Cirugeda. Unas similitudes que alcanza con el pasado ya que en su momento Ejulve, La Zoma, Cañizar del Olivar, Villarluengo y Aliaga se quedaron desérticos ante la amenaza de las llamas.

Con el fuego de vuelta cerca de su municipio, el alcalde de Ejulve, Ovidio Ortín, tiene muy presente en su memoria aquel devastador incendio. "Te acuerdas de lo que pasó y lo qué hiciste y tienes que volver a hacer", señala Ortín. En su momento, Ejulve tuvo que ser evacuado por la avenida del humo hacia el casco urbano, en esta ocasión ven desde sus casas el avance del fuego.

Entre las similitudes, la velocidad con la que se ha actuado. "Los medios corrieron para reparar todo", recuerda. Una acción que también se ha dado en este, en el que más de 150 medios, entre ellos se encuentra la Unidad Militar de Emergencias, se han desplazado casi sin descanso a la zona para frenar las llamas.

Así, están viviendo estos días con pesadumbre y en la memoria el incendio de 2009. Además de que se repite una sensación: "Vemos que lo que antes era verde se vuelve otra vez negro", cuenta con tristeza.

Tras el desastre de 2009, los vecinos se afanaron para recuperar tanto las tierras de cultivo como el paraje natural. A lo largo de los años se han realizado plantaciones para que volviera el paisaje verde que antes era protagonista.

Sin embargo, aquello que volvió a nacer este nuevo incendio lo ha arrasado: "Esa zona de vegetación pequeña ahora ha ardido como la pólvora", lamenta el edil. Por lo que supone que "vamos a tener que empezar de nuevo" .

No solo se ha perdido esta vez zona que estaba renaciendo, sino que paraje que se había salvado en su momento ahora ha "desaparecido". Se trata de la conocida 'Ruta del silencio' en la A-1702 que es famosa por sus vistas y por sus curvas para disfrutar con la moto.

Un eje turístico de la zona que "se ha pegado fuego todo". Aunque si bien Ortín tiene esperanza de que cuando se pueda acceder se evalúe si la zona se puede recuperar a corto plazo.

Mientras ven como avanza el fuego, los vecinos de Ejulve intentan combatir las llamas. El edil señala que alrededor de media docena de vecinos se han desplazado con sus medios para intentar frenar el fuego, aunque con "prudencia". A eso se suma el apoyo de todo el pueblo con "toda la ayuda que haga falta". Así preparan comidas para el operativo que está trabajando por salvar su tierra.

Este incendio ha abierto heridas y Ortín recuerda que "lo que pasó una vez puede volver a pasar otra": "Cada año es más caluroso y llueve menos, queda todo el verano aún. Es complicado".