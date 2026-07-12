Un incendio en Peñarroya de Tastavins (Teruel) obliga a desplegar a la UME por cuarta vez en Aragón en tres semanas

Un incendio desatado en el término municipal de Peñarroya de Tastavins, en la provincia de Teruel, ha obligado a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para intentar contener las llamas.

El fuego se ha desatado en una importante masa forestal, en una zona donde el viento está soplando con fuerza y puede hacer que avance con velocidad.

Desde el Gobierno de Aragón se ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo para recomendar a la ciudadanía que permanezca en un lugar seguro, protegida del humo y siga las indicaciones del personal de emergencia, autoridades locales y Protección Civil.

Además, se ha procedido al corte de la carretera A-1414 entre las localidades de Fuentespalda y Monroyo.

Está tarde se ha declarado un nuevo incendio forestal en el Matarraña, en la localidad de Peñarroya de Tastavins (Teruel)... Está afectando a una importante masa forestal, y el viento puede hacer que el fuego avance rápidamente #IFPeñarroyaDeTastavins 🔥

Video vía @diariodeteruel pic.twitter.com/fGi6ItUyr3 — Meteo Aragón (@meteo_aragon) July 12, 2026

Un amplio operativo está desplegado en la zona para intentar sofocar el fuego. Hay 19 brigadas terrestres, cuatro brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación, 11 autobombas y 3 bulldozers.

También se encuentran en el terreno la BRIF Daroca, un helicóptero bombardero de Plasencia del Monte, un avión anfibio FOCA del Ministerio, y bomberos de la Diputación de Teruel.

Este es el cuarto incendio en menos de un mes por el que se activa el nivel de emergencia 2 en la Comunidad, los tres anteriores en la provincia de Huesca.

Durante todo este domingo, hasta 12 comarcas aragonesas se encuentran en alerta Rojo Plus por el máximo riesgo de incendios. En una de esas 12 comarcas, la del Matarraña, es donde se ha desatado este incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel).

Noticia en actualización

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