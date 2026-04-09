Choque entre Tarmac y el Aeropuerto de Teruel: la empresa amenaza con llevarse sus futuras inversiones

La empresa Tarmac Aerosave ha advertido de que sus futuros planes de inversión en el Aeropuerto de Teruel podrían verse condicionados por el reciente fallo judicial que elimina su exclusividad en la zona de ampliación de las instalaciones.

La compañía, especializada en el mantenimiento y reciclaje de aeronaves, contempla aumentar de forma significativa su capacidad operativa, aunque no descarta trasladar estos proyectos a otros emplazamientos si encuentra condiciones más favorables.

El pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) respalda la decisión del Consorcio del aeropuerto de permitir la entrada de nuevos operadores en la ampliación, rompiendo así el modelo de exclusividad que Tarmac consideraba vigente desde su concesión inicial en 2012.

La empresa defendía que ese acuerdo garantizaba su actividad en todo el recinto, incluyendo las nuevas áreas, aunque el tribunal ha interpretado que dicha exclusividad no se extiende automáticamente a los terrenos ampliados.

Desde la empresa han mostrado respeto por la resolución judicial, si bien advierten de que supone un cambio relevante en las reglas del juego que, a su juicio, habían sostenido el crecimiento del aeropuerto durante más de una década. En este sentido, consideran que la decisión, pese a ser legal, altera el marco de colaboración público-privada que había permitido consolidar el proyecto y generar confianza entre las partes implicadas.

Tarmac Aerosave subraya su papel en el desarrollo del aeropuerto turolense, donde ha invertido más de 30 millones de euros y ha impulsado la creación de cientos de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Este crecimiento, señalan, ha sido posible gracias a un entorno estable que ahora podría verse afectado por la nueva situación, introduciendo incertidumbre en el futuro del ecosistema industrial ligado a la aviación.

A pesar de ello, la empresa asegura que seguirá respaldando iniciativas que aporten valor al aeropuerto, aunque insiste en la necesidad de preservar un modelo coherente y eficiente, especialmente en un sector donde el personal cualificado es escaso y requiere años de formación.

Con presencia internacional y considerada una referencia en reciclaje sostenible de aeronaves, Tarmac Aerosave prevé duplicar su capacidad global en los próximos años. Teruel figura entre las opciones para acoger parte de ese crecimiento, pero la decisión final dependerá, según la compañía, de la evolución del contexto y de las condiciones que se ofrezcan.

Desde la empresa confían en que la situación pueda reconducirse y que se mantenga el modelo de colaboración que ha situado tanto al aeropuerto como a la propia compañía en una posición destacada dentro del sector europeo del mantenimiento aeronáutico.

Respuesta del Aeropuerto de Teruel

Ante este comunicado, el Aeropuerto de Teruel ha querido poner en valor el papel determinante que Tarmac Aerosave ha tenido en su desarrollo y ha expresado su deseo de mantener una “colaboración estrecha” con la compañía francesa, pionera en instalarse en las instalaciones turolenses y líder en el estacionamiento, mantenimiento y reciclaje de aeronaves.

Una vez resuelto el litigio, la dirección del aeropuerto ha transmitido su plena disposición a seguir trabajando junto a Tarmac, destacando la trayectoria compartida y el beneficio mutuo que la colaboración público-privada ha aportado a la infraestructura.

“El Aeropuerto de Teruel muestra su total disponibilidad a seguir colaborando para que la relación duradera y fructífera mantenida durante todos estos años se prolongue en el tiempo”, dice el director de la instalación, Alejandro Ibrahim.