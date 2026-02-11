El presidente de la Diputación de Teruel exige a la mujer de Guitarte que dimita tras la polémica de los contratos

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste (PP), ha exigido la dimisión de la mujer de Tomás Guitarte (Teruel Existe), Nieves Sánchez, como jefa de gabinete de la vicepresidenta primera tras la polémica destapada por EL ESPAÑOL por dos contratos del Salud asignados a la empresa de la que ella es administradora, Arquilab.

Juste le pidió en una reunión la renuncia al cargo, como ha avanzado ElDiario.es, aunque, consultado por EL ESPAÑOL, él asegura que no la va a destituir, por el momento. El presidente provincial reconoce que hay incompatibilidades “insalvables” con su cargo público.

En caso de que no dimita por su cuenta, desde la Diputación explican que se pedirá un informe al secretario y al personal de la institución para saber cómo tienen que actuar. “No hay ultimátum”, inciden fuentes de la DPT.

Nieves Sánchez volvió al foco de la polémica al trascender que su empresa se había adjudicado dos contratos mientras era jefa de gabinete de la vicepresidenta primera de la DPT. Sin embargo, la ley establece una serie de incompatibilidades a las actividades que pueden y no pueden desarrollar mientras estén al servicio de la administración.

Estos dos contratos estaban destinados a hacer una modificación del proyecto del Hospital de Teruel. El estudio de arquitectura Arquilab se adjudicó la Dirección de Obra en 2018, cuando ni Sánchez ni Guitarte eran cargos públicos, y es habitual que las empresas encargadas de esta labor se encarguen de estos cambios, ya que son las que mejor conocen todo el transcurso de la construcción.

Sin embargo, en este caso, el cargo público que ostentaba Nieves Sánchez -jefa de gabinete de la vicepresidenta primera, Beatriz Martín (Teruel Existe)- podría hacerla incompatible con ser la adjudicataria de ambos contratos, de 14.900 euros cada uno.

En ambos contratos, desde el Salud se invita a participar a Arquilab, junto a otra pyme, Unaluna SL, y al arquitecto Ángel Jarque. En el caso de 2023, estos dos últimos declinan la invitación. En 2024, Arquilab se queda el contrato al presentar la oferta más baja.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, recoge las distintas incompatibilidades a las que está sometido un trabajador al servicio de las administraciones públicas, incluyendo al personal eventual.