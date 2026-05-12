Ya ha entrado en vigor: ayudas de hasta 2.755 euros para reformar o reparar daños graves en viviendas

Abierto el plazo para solicitar las subvenciones destinadas a la reparación de daños materiales o estructurales graves y sobrevenidos en edificios de viviendas correspondientes al ejercicio 2025.

La convocatoria del Ayuntamiento de Huesca, tiene como objetivo financiar las actuaciones estrictamente necesarias para reparar daños que supongan un riesgo para la seguridad de las personas residentes o para la seguridad ciudadana por peligro de colapso total o parcial de los inmuebles afectados.

Estas ayudas se dirigen exclusivamente a edificios de viviendas que hayan sido objeto de desalojo acordado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, mediante informe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento o decreto de Alcaldía.

La finalidad de esta línea de subvenciones es garantizar la seguridad de las personas y de la vía pública mediante la ejecución de las actuaciones necesarias (hasta 2.755 euros) para eliminar el riesgo existente y restablecer las condiciones de estabilidad y seguridad de los edificios afectados.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 12 de mayo hasta el 8 de junio de 2026. El plazo de justificación de las actuaciones subvencionadas finalizará el 31 de diciembre de 2026.

Podrán ser beneficiarias, con carácter preferente, las comunidades de propietarios legalmente constituidas de los edificios afectados. En aquellos casos en los que no exista comunidad formalmente constituida, podrán solicitar las ayudas los propietarios inscritos en el Registro de la Propiedad, en proporción a su participación en el inmueble. Quedan excluidos de esta convocatoria los arrendatarios, usufructuarios u otros ocupantes que no ostenten la condición de propietarios.

La subvención podrá alcanzar hasta el 80 % del coste de los gastos subvencionables debidamente justificados.

El importe máximo a percibir será de 2.755 euros por vivienda. En ningún caso la ayuda podrá superar el coste real de la actuación ni, conjuntamente con otras ayudas o indemnizaciones, el coste total de la reparación realizada.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas concedidas por administraciones públicas o entidades privadas, siempre que no se supere el límite del coste total de la actuación. En caso de concurrencia con otras subvenciones o indemnizaciones para la misma finalidad, el Ayuntamiento podrá reducir proporcionalmente el importe concedido.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 270.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria municipal correspondiente. Cabe señalar que la cantidad inicialmente prevista era de 240.000 euros, pero fue ampliada hasta los 270.000 euros mediante un acuerdo plenario adoptado el pasado mes de abril.

Además, en caso de que la dotación disponible resulte insuficiente para atender todas las solicitudes presentadas dentro del plazo, aquellas que cumplan los requisitos establecidos podrán incorporarse a una lista de espera, que será atendida por orden de presentación si se produce una ampliación del presupuesto disponible.