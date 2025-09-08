Este es el calendario del MNAC para devolver las piezas a Sijena: año y medio para una operación de “extrema fragilidad”

La tercera sentencia judicial favorable al traslado de las pinturas parecía haber cerrado el embrollo judicial en el que las pinturas murales de Sijena llevan años inmersas, pero nada más lejos de la realidad. La ruptura total entre el Gobierno de Aragón y el MNAC ha devuelto el conflicto a los juzgados, que ahora tendrán que dirimir la fórmula y los pasos a seguir para que estas artes regresen al lugar del que fueron saqueadas.

Aragón había diseñado un cronograma para traerse de vuelta las pinturas en siete meses, es decir, para el mes de febrero ya estarían en Sijena. Este calendario fue ratificado por el juez, que el pasado 24 de julio dictó la orden que obligaba al MNAC a cumplir la sentencia.

Ahora, el MNAC ha presentado ante el juez un nuevo calendario en el que estima que el retorno de las piezas podría darse en 15 meses, si bien “la alta complejidad de la operación” elevaría el tiempo en otras 12 semanas, hasta el año y medio de duración. Es decir, si la Audiencia Provincial aprueba este cronograma, las piezas no volverían al Monasterio de Sijena hasta 2027.

Este calendario se divide en siete fases, empezando por los estudios previos del bien cultural y su entorno, que ya se encontrarían “prácticamente finalizadas” a falta de tres semanas de trabajo. Para completar este apartado, el MNAC requiere el acceso al Monasterio de Sijena por parte de sus técnicos.

Después, se procederá a una serie de evaluaciones de riesgos -una de las diferencias con el calendario del Gobierno de Aragón- y metodológicas, así como a la redacción del proyecto técnico y las aprobaciones de las tres administraciones competentes.

La quinta fase ya se extenderá más en el tiempo, ya que consta de la licitación de los servicios para la retirada de las pinturas y el traslado, lo que estiman en 16 semanas. Finalmente, se llevará a cabo la ejecución del proyecto, con una duración de más de siete meses.

Ahora, será la Audiencia Provincial quien tenga que decidir (otra vez) si ordena que se acate su anterior orden o modifica su decisión y avala el cronograma del MNAC, por el cual las pinturas difícilmente volverían a Monasterio de Sijena hasta ya entrado 2027.