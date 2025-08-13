Recogen más de 320 kilos de basura en pleno corazón del Pirineo: de colillas a bidones oxidados

El Pirineo aragonés emerge como una alternativa más que idílica para pasar el verano. Durante estos meses, son miles los ciudadanos que eligen los encantos de las montañas oscenses para disfrutar de un turismo natural y de aventura de primer nivel.

Sin embargo, este aumento de visitantes también tiene su lado negativo, con un aumento casi descontrolado de la basura y los residuos que aparecen en los bellos parajes naturales de Aragón. Serán una mínima parte de incívicos entre toda la multitud que visita el Pirineo, pero pueden dinamitar la belleza de esta provincia si termina convirtiéndose en un gran vertedero.

Ante ello, Jesús Paricio, un vecino del valle de Tena, decidió animar a sus amigos a emprender jornadas de recogida de basura por varios puntos de esta zona. Comenzó a mitad de julio, ya ha reunido a más de 40 vecinos y este domingo llevará a cabo la cuarta jornada de recogida de basura desde las 9.00 en el aparcamiento de Sallent de Gállego.

“Estamos cansados de ver nuestros espacios naturales llenos de basura y residuos, sobre todo con la llegada del turismo. Hay gente que respeta el entorno, pero en verano se nota mucho más con la llegada del turismo masivo”, cuenta Paricio.

Bidón oxidado tirado en el Pirineo

Durante las tres jornadas de recogida -más una cuarta un poco más improvisada-, los participantes han recogido más de 320 kilos de basura. Entre el material se han encontrado colillas, latas, pañuelos de papel usados, pilas, plásticos, sartenes, botas de esquí y hasta bidones oxidados, algo especialmente sensible en época de alerta roja por máximo riesgo de incendios.

Basura recogida en el Pirineo

“Aún conservamos la fe en el ser humano y queremos pensar que no todo el mundo es así. Hay muchísima gente que se lleva sus residuos de vuelta y están concienciados, pero hay otra parte que no. Si de 100 personas, tienes 3 que no respetan, va a ser mucho más visible que los otros 97. Es una pena, aunque no hay que meter a todos en el mismo saco”, reseña Paricio.

Desde que comenzó con esta misión a comienzos del verano, los vecinos del valle se han volcado, incluso una niña de seis años, conscientes de que es una acción en beneficio de todos por la importancia del turismo para la zona. “Nadie quiere ir a un sitio lleno de basura. La playa de Lanuza era un vertedero de plásticos y nos pegamos tres horas con 15 personas. Lo haremos hasta que le entre en la cabeza a todo el mundo que venga”, destaca.