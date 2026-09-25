Polémica en las Cortes tras el fichaje por Blackstone de la "cazainversiones" de Azcón: la DGA niega incompatibilidades

La figura de Marta Ríos y su fichaje por la filial de Blackstone, QTS, promotora del centro de datos de Calatorao, ha centrado este viernes el Pleno de las Cortes.

Los partidos de la oposición han denunciado el movimiento de la que fuera directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón. Ríos había pasado por la gerencia de la MAZ tras dejar el equipo de Jorge Azcón.

Ahora, los partidos de la oposición denuncian que Azcón ha actuado como "responsable de recursos humanos de las multinacionales tecnológicas". Así lo ha señalado la portavoz y secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría.

"La misma Blackstone que va a desarrollar un proyecto de interés autonómico es donde, para sorpresa de nadie, va Marta Ríos. Cumplirá con todas las incompatibilidades del mundo, pero huele a chamusquina para atrás", ha expresado.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, ha ido más allá. Ha planteado a Azcón si la llegada de Ríos a Blackstone no incurre en incompatibilidades. "Nos preocupa que esta persona haya puesto alfombra azul a los centros de datos y a su propia empresa", ha señalado.

"¿Ha leído el Señor de los Anillos? Se parece a Saruman por todos los macroproyectos y lo que está haciendo en esta tierra. El gobernador de Virginia cayó, Saruman cayó y usted caerá porque se arrodilla ante los tecno oligarcas de Trump", ha continuado.

Pueyo ha negado, como había apuntado Azcón, que sus alcaldes estén a favor de los centros de datos. "Si no, pregunte en Villamayor", ha añadido.

Cumplir la ley

Azcón ha negado en respuesta a ambos portavoces incompatibilidades en el caso de Marta Ríos. "Me hablan de una profesional de prestigio que ya tenía una trayectoria antes de llegar al Gobierno, lo realmente importante es que cumpla la ley", ha valorado.

"¿Cree que el señor Zapatero es un hombre honesto a inocente?", ha interpelado a Alegría. Contra el PSOE ha sacado a relucir la situación en Ceuta y ha calificado al Gobierno de Sánchez como "el más irresponsable de la historia".

"Lo que están haciendo les va a acompañar el resto de sus días", ha valorado. Azcón ha vuelto a referirse además a los proyectos de inversiones en la red eléctrica para País Vasco y Cataluña. "En Aragón no sabemos absolutamente nada", ha insistido.

Dinamización rural

Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha reclamado al presidente la puesta en marcha de una ley de dinamización del mundo rural. El portavoz turolense ha pedido medidas "valientes" en natalidad, vivienda o emprendimiento, así como criterios de discriminación positiva para quienes soportan los grandes proyectos.

"La política de dejar hacer va a destrozar Aragón", ha lamentado.

Azcón ha explicado, de cara a la tramitación de los Presupuestos, que la fiscalidad diferenciada tendrá un decreto ley específico. "Le podrá parecer que se hace poco, pero es más que nunca en la historia", ha defendido a raíz del acuerdo presentado el año pasado con las tres diputaciones provinciales.

El jefe del Ejecutivo aragonés quiere que se tenga en cuenta "todo lo que se ha puesto en marcha" desde su Gobierno y ha cargado contra las críticas al proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar. "Es la inversión más importante de su historia", ha subrayado.