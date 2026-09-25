La exconsejera Tomasa Hernández (PP) deja el acta de diputada en las Cortes de Aragón y regresa a la judicatura

Nuevos cambios en el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón. Según ha confirmado este viernes el partido, la exconsejera Tomasa Hernández ha renunciado al acta de diputada por motivos profesionales y abandona el parlamento autonómico.

Desde el PP han detallado que la renuncia se ha producido por motivos profesionales. El acta pasa ahora al alcalde de Villafranca del Campo (Teruel), Miguel Ángel Navarro.

El relevo se hará efectivo el próximo 30 de septiembre. Será en el siguiente pleno (7 y 8 de octubre) cuando se produzca la toma de posesión de Navarro.

Tomasa Hernández formó parte de las listas del PP por la provincia de Teruel para las elecciones anticipadas de febrero. No obstante, su posición en las mismas hacía presagiar, como ocurrió después, que no contaría con puestos de responsabilidad en el propio Gobierno.

En la actual legislatura, Hernández ha permanecido como diputada hasta su renuncia. Fue consejera de Presidencia, Interior y Cultura hasta la ruptura de la coalición PP-Vox en julio de 2024.

Con el Gobierno del PP en solitario, pasó a controlar Educación, Cultura y Deporte. Mantuvo dicho cargo hasta la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.

Trayectoria judicial

Hernández regresa ahora al mundo de la judicatura. Antes de pasar por la primera línea política, era la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca.

Desde que aprobara la oposición de Letrados de la Administración de Justicia en 1989, ha pasado por Molina de Aragón, Lérida y Zaragoza. Permaneció en el Juzgado Mercantil número 1 de Zaragoza desde 2004 hasta que aprobó el acceso a la carrera judicial por el 4° turno a la categoría de Magistrados.

La exconsejera ha sido también profesora asociada del Departamento de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza (2015 hasta 2022) y directora general de Justicia con Luisa Fernanda Rudi, de 2011 a 2015.