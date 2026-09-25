La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al consejero de Urbanismo del Ayuntamiento, Víctor Serrano E.E. Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza da luz verde a la segunda operación asfalto: "Vamos a actuar sobre más de 80 calles"

Tras las obras de la primera Operación Asfalto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha la segunda, por lo que la capital aragonesa volverá a verse inmersa en más trabajos.

En este caso, el Consistorio va a renovar 2.809 metros cuadrados de asfalto de un total de 32 calles repartidas en 19 distritos y barrios rurales.

Así lo ha confirmado hoy la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, quien ha presentado el proyecto junto al consejero de Urbanismo, Víctor Serrano.

"Este año con esta segunda fase vamos a llegar a todos los distritos", ha destacado la alcaldesa.

Más de tres millones de euros invertidos

En términos económicos, esta segunda operación supone una inversión por parte del Consistorio de 1,25 millones de euros.

Además, Chueca ha destacado que a esta intervención se añaden otras "54 intervenciones de este tipo orientadas a eliminar los molestos desniveles y los ruidos que los vehículos provocan al pasar sobre ellos".

En total, entre ambas operaciones, la ciudad va a alcanzar una inversión global a los 3,2 millones de euros para renovar cerca de 96.000 metros cuadrados de firme en 87 vías.

Ahora, tal y como ha señalado la alcaldesa de la ciudad, el proyecto "sale a consulta pública y estará finalizada antes de final de año".

Además, esta segunda operación cuenta con "un plazo estimado de seis semanas". En este sentido, Chueca ha subrayado que "sé que genera ciertas molestias pero las operaciones asfalto son muy rápidas y la ventaja y el beneficio que tienen luego los vecinos es muy elevado".

Algunos de los distritos en los que se va a actuar

En cuanto al reparto de las actuaciones, San José va a ser el distrito que concentrará la mayor superficie de asfaltado, con un total de 5.178 metros cuadrados.

A continuación se sitúa El Rabal, donde se renovarán 4.363 metros cuadrados de calzada.

Por detrás aparecen Oliver-Valdefierro, con 2.892 metros cuadrados, y Actur-Rey Fernando, que contará con 2.464 metros cuadrados de nuevo asfalto.

Este grupo se completa con el distrito de Las Fuentes, donde se intervendrá sobre una superficie de 2.337 metros cuadrados.

En conjunto, estos cinco distritos van a concentrar una gran parte de la superficie de Zaragoza que va a ser renovada, pero no van a ser los únicos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza ha incidido en la necesidad de garantizar la longevidad y resistencia de las nuevas calzadas.

Por ello, se van a usar "dos tipos completamente diferenciados de mezclas bituminosas de última generación, siempre tras realizar un fresado previo de la vía de cinco centímetros de profundidad".

Renovación por calles

En total, la segunda operación asfalto afecta a 32 calles repartidas en 19 distritos y barrios rurales.

Casco Histórico (1.429 m² totales):

Calle Boterón (488 m²)

Calle Dr. Fleming (941 m²)

Centro (1.060 m² totales):

Calle Concepción (632 m²)

Calle Juan Bruil (428 m²)

Delicias (2.038 m² totales):

Calle Garcilaso de la Vega (662 m²)

Calle Calvo de Rozas (666 m²)

Calle Obispo Tajón (433 m²)

Calle Toledo (277 m²)

Universidad (831 m² totales):

Calle Cosme Blasco (193 m²)

Calle Francisco la Ripa (639 m²)

San José (5.178 m² totales):

Paseo Cuéllar (3.060 m²)

Calle Ganivet (897 m²)

Calle Joaquín Sorolla (1.221 m²)

Las Fuentes (2.337 m² totales):

Calle Eugenia Bueso (2.337 m²)

La Almozara (1.440 m² totales):

Calle Autonomía (1.440 m²)

Oliver-Valdefierro (2.892 m² totales):

Calle Gómez de Segura (540 m²)

Calle Francisca Millán (1.111 m²)

Calle Marte (1.241 m²)

Torrero (930 m² totales):

Calle La Coruña (930 m²)

Actur-Rey Fernando (2.464 m² totales):

Calle Octavio Paz (2.464 m²)

El Rabal (4.363 m² totales):

Calle Lacruz Berdejo (1.218 m²)

Calle Valle de Oza (3.145 m²)

Santa Isabel (649 m² totales):

Calle Dieciséis de Julio (649 m²)

Casablanca (908 m² totales):

Calle Gastón de Bearne (908 m²)

Distrito Sur (1.066 m² totales):

Avenida Ilustración (1.066 m²)

Casetas (978 m² totales):

Calle Ntra. Sra. del Carmen (978 m²)

Juslibol (1.004 m² totales):

Calle Mayor (892 m²)

Calle Alta (112 m²)

Movera (536 m² totales):

Calle La Cenia (536 m²)

Peñaflor (1.755 m² totales):

Calle San Cristóbal (1.755 m²)

San Juan de Mozarrifar (951 m² totales):