Las Fiestas del Pilar estrenan una nueva moda: baturros en miniatura vestirán bolsos, mochilas y móviles
Este proyecto nace gracias a Irene Salvador y Carlos Badía, una pareja que une el trabajo artesanal y la impresión 3D.
Más información: El mayor recinto de las Fiestas del Pilar calienta motores para 2026: empieza el montaje de Espacio Zity
La cuenta atrás para Las Fiestas del Pilar ya ha comenzado. En esos días, las calles de Zaragoza se llenan de cachirulos, trajes de baturros, peinetas y flores, entre otros elementos.
Este año, entre todas estas piezas tan distintivas de las fiestas, también se van a poder ver unos pequeños "Monis". Pero, ¿qué son exactamente?
Se trata de pequeños muñecos que se pueden llevar como complemento en bolsos, mochilas e incluso en llaveros. Su reducido tamaño y su carácter coleccionable los han convertido en una tendencia que poco a poco gana popularidad.
Ahora, Aragón se suma a esta moda gracias al proyecto de Carlos Badía e Irene Salvador, creadores de "3DCrafti". Esta iniciativa nace con el objetivo de unir la impresión 3D con el trabajo artesanal y así, convertir diferentes tradiciones en pequeñas figuras llenas de personalidad.
Entre sus nuevas creaciones destacan los "Moni Charm Baturra", pensados para colgar en bolsos, mochilas o carteras y recuperar los detalles de la indumentaria tradicional aragonesa.
Sin embargo, estos no son los únicos. La pareja también ha creado los "Moni Baturra y Baturro", pequeñas figuras que decoran móviles u ordenadores sin perder la esencia de Aragón.
Cada uno tiene su propia personalidad y eso hace que no haya dos exactamente iguales.
Precios de los Moni
Los precios también buscan que estas pequeñas piezas estén al alcance de todos. Los Moni Baturra y Baturro cuestan 19,90 euros.
Por su parte, el Moni Charm Baturra parte de 26,50 euros aunque actualmente cuenta con una pequeña rebaja y el precio se fija en 24,50 euros.
Sin embargo, más allá de estos precios o del tamaño, lo que hace especial a estos muñecos es lo que representan.
La unión de tradición y creatividad demuestran que la cultura aragonesa también puede reinventarse sin perder su esencia.
Y así, entre jotas, fiestas y trajes regionales, estos pequeños Moni se preparan para convertirse en uno más durante Las Fiestas del Pilar.