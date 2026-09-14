Las Fiestas del Pilar estrenan una nueva moda: baturros en miniatura vestirán bolsos, mochilas y móviles

La cuenta atrás para Las Fiestas del Pilar ya ha comenzado. En esos días, las calles de Zaragoza se llenan de cachirulos, trajes de baturros, peinetas y flores, entre otros elementos.

Este año, entre todas estas piezas tan distintivas de las fiestas, también se van a poder ver unos pequeños "Monis". Pero, ¿qué son exactamente?

Se trata de pequeños muñecos que se pueden llevar como complemento en bolsos, mochilas e incluso en llaveros. Su reducido tamaño y su carácter coleccionable los han convertido en una tendencia que poco a poco gana popularidad.

Ahora, Aragón se suma a esta moda gracias al proyecto de Carlos Badía e Irene Salvador, creadores de "3DCrafti". Esta iniciativa nace con el objetivo de unir la impresión 3D con el trabajo artesanal y así, convertir diferentes tradiciones en pequeñas figuras llenas de personalidad.

Entre sus nuevas creaciones destacan los "Moni Charm Baturra", pensados para colgar en bolsos, mochilas o carteras y recuperar los detalles de la indumentaria tradicional aragonesa.

Sin embargo, estos no son los únicos. La pareja también ha creado los "Moni Baturra y Baturro", pequeñas figuras que decoran móviles u ordenadores sin perder la esencia de Aragón.

Moni Baturra E.E. 3DCrafti

Cada uno tiene su propia personalidad y eso hace que no haya dos exactamente iguales.

Precios de los Moni

Los precios también buscan que estas pequeñas piezas estén al alcance de todos. Los Moni Baturra y Baturro cuestan 19,90 euros.

Por su parte, el Moni Charm Baturra parte de 26,50 euros aunque actualmente cuenta con una pequeña rebaja y el precio se fija en 24,50 euros.

Sin embargo, más allá de estos precios o del tamaño, lo que hace especial a estos muñecos es lo que representan.

La unión de tradición y creatividad demuestran que la cultura aragonesa también puede reinventarse sin perder su esencia.

Y así, entre jotas, fiestas y trajes regionales, estos pequeños Moni se preparan para convertirse en uno más durante Las Fiestas del Pilar.