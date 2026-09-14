Aragón da el primer paso para los Presupuestos de 2027 con un techo de gasto récord: hasta 8.398 millones de euros

Sede de la DGA en el Edificio Pignatelli. Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón

La DGA da el primer paso para la tramitación de los Presupuestos de 2027 con la aprobación del techo de gasto.

El Consejo de Gobierno extraordinario de este lunes ha dado luz verde al límite no financiero de 8.398,1 millones de euros.

Esta cantidad deberá aprobarse definitivamente en el Pleno de las Cortes gracias al apoyo de PP y Vox.

Según ha informado la DGA, supone un aumento del 11,6% (874,6 millones más) respecto al techo vigente desde 2024.

Y es que la falta de acuerdo entre los partidos que hoy sustentan al Gobierno impidió sacar adelante unas nuevas cuentas y propició la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado mes de febrero.

De los casi 8.400 millones que componen el nuevo límite, 6.016,8 proceden del sistema de financiación autonómica.

Los 715,9 restantes corresponden a la recaudación de tributos propios y cedidos y el restante llega de fondos finalistas, enajenaciones, tasas y otros ingresos.

Además, se añaden 57,9 millones por la tasa de déficit del PIB (0,1%) y 300,4 por los ajustes de contabilidad nacional.

La hoja de ruta

La DGA ha puntualizado que esta partida se aprueba "bajo criterios de prudencia y responsabilidad fiscal".

Todo ello en un contexto "marcado por la incertidumbre sobre la evolución económica internacional".

En el plano nacional, aluden a la espera hasta que el Gobierno central impulse su proyecto presupuestario.

Apoyo de Vox

Con el apoyo de Vox asegurado tras el pacto de investidura de Jorge Azcón, Aragón saldrá de una parálisis presupuestaria de dos años.

Por primera vez desde finales de 2023, la Comunidad aspira a tener nuevas cuentas en tiempo y forma. El objetivo es que puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

La tramitación se estirará a lo largo del otoño y el invierno. Así lo determinan los plazos de las Cortes una vez se apruebe en sede parlamentaria el límite no financiero.