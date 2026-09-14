La antigua Residencia de Niños de Huesca renace como nueva sede de Medicina y recupera su actividad tras más de 50 años

La antigua Residencia de Niños de Huesca vuelve a ponerse al servicio de la ciudad.

El histórico edificio acogerá durante los próximos cursos a los estudiantes de Medicina, que podrán completar en sus instalaciones los seis cursos del grado.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado esta mañana la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza en Huesca, donde ha destacado que, después de varios años de reivindicaciones para recuperar el edificio, el proyecto se ha convertido finalmente en una realidad.

"Es una reclamación que ha durado más de 50 años y que, finalmente, el Gobierno de Aragón ha convertido en una realidad", ha señalado Azcón durante su visita

Asimismo, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha expresado su orgullo e ilusión ante esta nueva etapa para la formación universitaria en Huesca.

"Es motivo de inmensa satisfacción e ilusión ver renacer parte de este edificio histórico gracias al trabajo conjunto de las instituciones y la entrega de toda nuestra comunidad universitaria. Abrigamos este hito con el compromiso de volcar lo mejor de la educación pública en la formación de los profesionales sanitarios del mañana", ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha destacado el papel que la Medicina puede desempeñar en el futuro del Alto Aragón y la importancia de que los estudiantes que se formen en la provincia puedan desarrollar también allí su trayectoria profesional.

"Medicina tiene un próspero futuro en el Alto Aragón y nuestro reto es que muchos de quienes se formen aquí encuentren también en Huesca el lugar donde construir su profesión y su proyecto de vida", ha afirmado.

Unas instalaciones de más de 4.100 metros cuadrados

Este nuevo edificio cuenta con más de 4.100 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas más bajo cubierta, con seis aulas con capacidad para 60 estudiantes cada una y otra para 80.

Además, los estudiantes podrán disfrutar de espacios de simulación que reproducen un quirófano, una UCI, una sala de urgencias y consultas de Oftalmología y Obstetricia para desarrollar su formación académica.

También dispone de dos aulas de habilidad para que los aprendices puedan entrenarse en situaciones y entornos lo más parecidos posible a los que encontrarán cuando comiencen su ejercicio profesional.