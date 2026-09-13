El PP pide la dimisión del alcalde de Zuera por cobrar 870 € semanales por reuniones de 3 minutos: "Es una vergüenza"

El alcalde de Zuera, en el centro de la imagen, y a la derecha el concejal del PP, Jorge Pérez. E.E

El Partido Popular de Zuera ha exigido explicaciones y responsabilidades al alcalde de la localidad, José Manuel Salazar, por el cobro de 870 euros por cada Junta de Gobierno Local.

El concejal del PP en el Ayuntamiento, Jorge Pérez, ha calificado la situación de "un auténtico escándalo" porque, tal y como lo ha señalado en redes sociales, "en algunos meses, pueden llegar a celebrarse hasta cinco Juntas de Gobierno".

Esto supondría -según sus cálculos- más de 4.300 euros mensuales en concepto de estas percepciones.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Salazar está prejubilado con contrato de relevo. Antes de acceder a la Alcaldía cobraba una parte de la Seguridad Social y otra, de su empresa, pero al coger el bastón de mando dejó de percibir esta última.

Para compensar su esfuerzo y dedicación se buscó una fórmula un tanto particular: elevar las asignaciones por asistir a las Juntas de Gobierno Local por encima de los 800 euros.

La cantidad se fue actualizando conforme al IPC hasta llegar a los 870 actuales.

A esto hay que sumar los más de 100 euros previstos por el ordenamiento municipal por asistencia a plenos.

El propio regidor confirmó a este diario que esto es así, pero añadió que a partir de octubre se jubilará, al cumplir los 65 años, y la asignación ya no será de 870 euros sino de unos 250. Pasaría, así, a percibir unos 1.000 euros al mes y 12.000 al año.

Pérez, por su parte, sostiene que los informes jurídicos del Ayuntamiento cuestionan estos pagos y afirma que la Delegación del Gobierno también habría instado al alcalde a dejar de percibirlos.

"Este dinero sale del bolsillo de todos los vecinos de Zuera", ha denunciado el concejal popular, quien considera que la actuación del alcalde es "una vergüenza" y reclama a Salazar que "asuma responsabilidades".

"Si no es capaz de ofrecer las explicaciones, entonces debería dimitir porque los vecinos de Zuera no merecen un alcalde como el señor Salazar", ha concluido Pérez.