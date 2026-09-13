Juan (42), vecino de Ceuta en Zaragoza: "Pedro Sánchez ha vendido nuestra patria, es responsable directo"

Juan Verdún nació en Ceuta y con 17 años se trasladó a Pamplona para estudiar Medicina. Allí estuvo varios años trabajando, y posteriormente, dio el salto a Tudela y Galdácano.

En Aragón le ofrecieron un puesto más estable, conoció a su mujer y se sacó la plaza, y desde aquí ha seguido con enorme preocupación todo lo ocurrido en su ciudad natal este último mes.

Iba a ir allí este verano para pasar unos días con sus allegados, pero su propia familia se lo desaconsejó y terminaron viéndose en la Península.

"Mi propia madre y mis amigos me decían que no fuera; que para una semana y media que iba a estar no iba a poder salir ni siquiera a la playa o por la noche", lamenta.

Y no solo eso. También le advertían de que si iba su mujer podría tener problemas. "Mi madre hace no mucho pasó por delante de un grupo de chavales y empezaron a mirarla mal y a decirle cosas. Es una pena porque yo quería bajar, pero al final decidimos vernos en otra parte", recuerda.

Juan lleva nueve años en Aragón a caballo entre el Hospital Miguel Servet de Zaragoza y el de Alcañiz, donde trabaja como oncólogo. Venía en principio para seis meses, pero al encontrar el amor cambiaron sus planes. "La verdad es que estoy súper contento, me tratan muy bien. Tengo aquí mi vida establecida", reconoce.

Su Ceuta natal no era muy distinta a Zaragoza, Bilbao o Madrid. "Es una ciudad totalmente normal y multicultural. Allí tenía amigos musulmanes, de la comunidad judía, de la comunidad hindú... Esto se ha vivido siempre de una manera normal, no se le daba la menor importancia, y nos hemos llevado siempre muy bien", expone.

En este último mes lo ha pasado especialmente mal. Su madre sigue en Ceuta y es la que le va trasladando las novedades.

Según cuenta, los ceutíes "ya sabían" lo que iba a pasar semanas antes.

Juan se muestra especialmente crítico con la "negligencia" y la "falta de actuación" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Ha vendido nuestra patria y nos ha vendido a nosotros sabiendo que esto iba a pasar como ya pasó en 2021", señala.

Este zaragozano de adopción deja claro que no se refiere en estos términos al presidente del Gobierno por el partido al que pertenece. "Aquí da igual PSOE que PP o Vox. La cuestión es que quien gobierna es el responsable en primera instancia", agrega.

Tampoco sabe muy bien qué está haciendo la oposición o la propia Unión Europea.

Y lo que no entiende bajo ningún concepto es que no haya habido ningún tipo de repercusión política tras todos los informes que se han ido conociendo en las últimas dos semanas más allá de la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno.

"Igual que si yo me equivoco en mi trabajo tengo una responsabilidad que asumir, pasando lo que ha pasado aquí debería ocurrir lo mismo", razona.

Juan lamenta que no solo no haya habido ningún tipo de dimisión sino que el Gobierno se dedique a "echar balones fuera" y a "culpar al delegado del Gobierno, a la ultraderecha o a los propios ceutíes".

"A todos menos a quien de verdad debe asumir la responsabilidad", resume.

En este sentido, recalca que la opinión en Ceuta es prácticamente unánime independientemente de los colores políticos.

Sobre el futuro, se muestra pesimista. Cree que esto "no tiene solución". "Ya pasó en 2021, lo viví con mi mujer y, cuando fuimos allí, era parecido. Aunque no pasaron tantos, salías a la calle y había sensación de inseguridad. Entonces se medio resolvió, pero ahora mismo, con todo lo que hay, creo que ni se va a solucionar ni se quiere solucionar el problema. Ojalá me equivoque", apunta.

La prueba, según lo que le cuentan su propia madre y sus amigos, es que la situación sigue siendo "exactamente la misma" que hace un mes.