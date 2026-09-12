Polémica en Zaragoza: el alcalde de un pueblo de 9.000 vecinos cobra 870 euros a la semana por ir a reuniones de tres minutos

El alcalde de Zuera, un pueblo de Zaragoza de menos de 9.000 habitantes, se ha visto envuelto en la polémica.

Pero no por falta de limpieza en las calles o por una obra mal acabada sino por su 'sueldo': 870 euros semanales por reuniones de entre dos y diez minutos.

El socialista José Manuel Salazar está prejubilado con contrato de relevo. Antes de acceder a la Alcaldía cobraba una parte de la Seguridad Social y otra, de su empresa, pero al coger el bastón de mando dejó de percibir esta última.

Para compensar su esfuerzo y dedicación se buscó una fórmula un tanto particular: elevar las asignaciones por asistir a las Juntas de Gobierno Local por encima de los 800 euros.

La cantidad se fue actualizando conforme al IPC hasta llegar a los 870 actuales.

Cada mes, Salazar ha venido ganando una media de más de 3.400 euros, mientras que en aquellos en los que se han convocado cinco juntas, sus honorarios se han disparado por encima de los 4.000, "un escándalo" a juicio de la oposición, que considera que las cifras no están para nada justificadas.

A esto hay que sumar los más de 100 euros previstos por el ordenamiento municipal por asistencia a plenos.

El propio regidor confirma que esto es así, pero añade un importante matiz: a partir de octubre se jubilará al cumplir los 65 años y la asignación ya no será de 870 euros sino de unos 250, por lo que pasará a percibir unos 1.000 euros al mes; 12.000 al año.

"Eso ya se ha quitado. Lo teníamos hablado con secretaría hace tiempo", explica Salazar a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, esta historia -como muchas otras- tiene dos versiones, y la segunda dice que esa rebaja no se debe a su jubilación sino a un toque de atención por parte de Delegación del Gobierno.

"Salgo más barato"

La jubilación de Salazar no se hará efectiva hasta el 25 de octubre, por lo que la 'revisión' se llevará pronto a pleno.

Ahora se dejará "sin nada" y en el pleno ordinario de octubre se propondrán los 250 euros "que se cobraban antes".

"Es volver a lo que había en el año 2022", agrega.

El alcalde confirma que lo habitual es hacer una Junta de Gobierno por semana, aunque "cuando no hay nada, no se hacen".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, estas reuniones se caracterizan por su brevedad. Las hay, como consta en las actas, que se despachan en cuestión de dos o tres minutos, y no es habitual que se vayan más allá de los 10.

"Hay algunas en las que no se han llegado ni a sentar", explican fuentes cercanas al Consistorio.

Salazar asegura no entender que haya malestar entre parte de sus vecinos y la oposición. El grupo municipal del PP lleva años denunciando esta situación sin éxito al considerar que los honorarios están "muy inflados" y que solo convoca las juntas "para cobrar".

Pese a lo abultado de las cifras -solo por ir a las Juntas de Gobierno venía percibiendo algo más de 40.000 euros al año-, el alcalde defiende es "un ahorro para el Ayuntamiento", ya que están muy por debajo de lo que le correspondería de poder cobrar un sueldo.

Según explica, le corresponderían alrededor de 60.000 euros, haciendo más de 80.000 sumando la Seguridad Social.

"De esta otra manera le cuesto al municipio 40.000 euros. Salgo bastante más barato", afirma.

Él no es el único que cobra por ir a las Juntas de Gobierno. También lo hace otro concejal jubilado, según indica.

El informe, al detalle

La polémica ha llegado a oídos de los servicios jurídicos de Delegación del Gobierno, que en agosto enviaron un escrito al Ayuntamiento de Zuera pidiendo "dejar sin efecto" el acuerdo referente a estas asignaciones.

Concretamente, decían que el expediente no acreditaba las razones concretas y los criterios objetivos que permitían justificar dicha cuantía conforme a la finalidad compensatoria prevista.

¿Qué hizo entonces el Consistorio? Abrir un procedimiento para atender al requerimiento y solicitar un informe a su Secretaría.

Entre otros muchos datos, el análisis recoge que, por norma general, los ediles de pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes pueden percibir hasta 52.272,61 euros.

También dice, ya en referencia a las asignaciones por las Juntas de Gobierno propiamente dichas, que "no compete a ningún funcionario determinar ninguna cuantía, siempre y cuando se encuentre dentro de los límites legales".

Pero acto seguido, reconoce que existía un "riesgo notorio de desnaturalización" del concepto de asistencia por falta de justificación objetiva y razonable a la vista de las actas de las Juntas de Gobierno Local.

Y que esa desnaturalización "viene dada tanto por la duración, los asuntos tratados, la cuantía y la periodicidad de celebración", pues desde un punto de vista global y no aislado, observándose estas en su conjunto, "podrían ser asimilables y equiparables a una retribución salarial".

Todo esto lleva a la Secretaría a informar con carácter favorable sobre la propuesta para dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el 18 de junio de 2026 en lo relativo a estas cuantías.