Zaragoza apuesta por el arte contemporáneo internacional: "Queremos construir un proyecto de ciudad"

La directora de la feria, Genel Romero, la consejera de Cultura, Sara Fernández y la directora de la feria, Ana Suárez E.E.

Zaragoza contará en noviembre con una nueva cita cultural. La capital aragonesa acogerá la primera edición de Zaragoza Art Fair (ZAF).

Se trata de una feria internacional de arte contemporáneo, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que se va a celebrar del 12 al 15 de noviembre de 2026.

La iniciativa nace con la intención de incorporar a la capital aragonesa al circuito nacional e internacional del arte contemporáneo, impulsar el talento local y atraer nuevos públicos vinculados al turismo cultural.

En este sentido, la directora y fundadora de la feria, Genel Romero, ha destacado que el origen de esta cita nace de una pregunta, "¿Por qué Zaragoza no puede tener una cita con el arte contemporáneo?".

Un evento en espacios municipales

Este acto va a ocupar tres espacios municipales: el Centro de Historias, el Palacio de Montemuzo y el Torreón Fortea.

Estos centros abrirán al público gratuitamente el jueves 12 de noviembre, de 14:00 a 20:00 horas. El viernes 13 y el sábado 14 podrán visitarse de 11:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo 15 permanecerán abiertos de 11:00 a 14:00 horas.

En ellos se reunirán galerías, artistas, coleccionistas y profesionales del sector, combinando la exposición y venta de obras con actividades destinadas a acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.

La presencia local tendrá un papel destacado en esta primera edición, con siete galerías zaragozanas: Kafell, Olga Julián, Carmen Terreros, Laberinto Gris, Cristian Marín, Patricia Puyó y Eminart.

A ellas se sumará una veintena de galerías nacionales e internacionales procedentes de distintos puntos de España, Portugal, Dubái o Shanghái.

Además, la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Consistorio ha afirmado que, "con esta primera edición, Zaragoza suma una nueva cita a su calendario cultural proyectando a la capital aragonesa internacionalmente".

El Torreón Fortea tendrá además un carácter internacional y estará dedicado a Guéthary, localidad francesa invitada en esta primera edición. La participación de esta ciudad busca establecer un vínculo entre la escena artística zaragozana y otros contextos europeos.

Una programación que no solo se queda en la feria

La programación de ZAF irá más allá de los cuatro días de feria. Se han organizado mesas redondas, entrevistas y pódcast sobre mercado artístico, coleccionismo, arquitectura y creación contemporánea, además de actividades relacionadas con los museos y el patrimonio de Zaragoza.

La feria incorporará asimismo una dimensión social y vinculada al comercio local, con diferentes iniciativas. En este ámbito se entregarán dos premios de obra social.

Con esta primera edición, Zaragoza Art Fair busca convertirse en una cita de referencia dentro del calendario cultural de la ciudad.

También lo quiere hacer fuera de la capital aragonesa con una apuesta que pretende consolidarse en el tiempo y contribuir a que Zaragoza gane presencia en el panorama artístico nacional e internacional.