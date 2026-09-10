ESIC University impulsa el talento con una amplia oferta de programas Máster

La III Jornada de Puertas Abiertas abordó el caso del Restaurante “Nola Gras” y presentó sus cuatro másteres presenciales con el testimonio de antiguos alumnos.

ESIC University Aragón celebró este miércoles, 9 de septiembre, su III Jornada de Puertas Abiertas 2026, una cita dirigida a profesionales y estudiantes interesados en conocer la oferta de másteres de la institución, su modelo formativo y las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece la formación especializada.

La jornada combinó una ponencia de carácter empresarial con la presentación de los programas de posgrado presenciales y la experiencia directa de antiguos alumnos.

Uno de los principales contenidos de la jornada fue la ponencia “Caso Nola Gras”, impartida por Santiago Sánchez, socio fundador de Origen Fundación Biotech.

La masterclass sobre el caso de éxito permitió a los asistentes acercarse a una experiencia empresarial al frente del restaurante “Nola Gras” y conocer cómo ha sabido construir una propuesta gastronómica con identidad propia, basada en una cocina reconocible, un cuidado extremo del producto y una experiencia de cliente coherente.

Su éxito se apoya en diferenciarse sin perder autenticidad y gestionar el restaurante con mentalidad empresarial.

Tras la ponencia, ESIC University Aragón presentó sus cuatro programas de máster presenciales en Zaragoza, con la participación de antiguos alumnos y alumnas, que compartieron su experiencia académica y profesional y respondieron a las preguntas de los asistentes.

La oferta incluye el Executive MBA (EMBA), el Máster en Marketing Digital, el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y el Máster en Big Data, Business Analytics e Inteligencia Artificial.

Los cuatro programas representan diferentes ámbitos de especialización vinculados a las actuales necesidades del mercado laboral, como explicó Marta Chicote, Directora Comercial y de Marketing ESIC Business School en Aragón: “Nuestra oferta de másteres responde a una realidad muy clara: las empresas necesitan profesionales cada vez más especializados, capaces de combinar visión estratégica, conocimiento del negocio y dominio de las nuevas herramientas que están transformando el mercado.

En ESIC hemos construido una propuesta diferencial que une dirección, marketing, transformación digital, datos e inteligencia artificial, con una orientación muy práctica y estrechamente conectada con la empresa."

Para Marta Chicote no se trata de una jornada más, sino de un año muy especial para ESIC Aragón: “Estamos viviendo un momento de crecimiento de ESIC en Aragón, tanto por el interés que despiertan nuestros programas como por la incorporación de nuevos perfiles de estudiantes y profesionales. Queremos acompañar ese crecimiento con una oferta formativa que anticipe las necesidades de las empresas y prepare a nuestros alumnos para los retos profesionales que ya están aquí.”

La presencia de antiguos alumnos permitió, además, ofrecer una perspectiva especialmente cercana sobre la experiencia de cursar un máster en ESIC University y sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en el desarrollo profesional.

Con esta nueva Jornada de Puertas Abiertas, ESIC University Aragón refuerza su apuesta por acercar su propuesta formativa a estudiantes y profesionales, “ofreciendo no solo información sobre sus programas, sino también experiencias empresariales reales y el testimonio de quienes ya han pasado por sus aulas”, tal cual confirmaba Marta Chicote.