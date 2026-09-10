Azcón anuncia la "mayor inversión y reorganización" en la lucha contra incendios tras un verano negro para Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este jueves "la mayor inversión y reorganización" en la lucha contra incendios tras un verano negro en el que han ardido 35.280 hectáreas.

"No voy a maquillar la realidad: ha sido uno de los peores veranos", ha reconocido el líder popular en las Cortes de Aragón.

El Ejecutivo aragonés ha anunciado la compra de cuatro helicópteros, pasando de tres a siete. Serán de respuesta rápida, "los más preparados".

También se adquirirán dos aviones anfibios por 1,2 millones de euros y seis autobombas, entre otros medios.

En esta línea, Azcón ha avanzado la contratación de casi un centenar de profesionales. El gasto en materia de personal se elevará 11,5 millones de euros.

"En total habrá más de 200 efectivos, un 30% más que este verano", resaltaba.

A esto se unirán anillos de seguridad en los núcleos urbanos. Se comenzará "por los prioritarios", y habrá otros 6,5 millones de euros para el plan de impulso de los aprovechamientos madereros.

El barón conservador ha anunciado "la mayor limpieza de los bosques que se ha hecho en la historia" de la Comunidad.

"En total habrá 42 millones de euros adicionales destinados a la mejora de los medios técnicos y humanos", resaltaba.

Azcón ha llegado a la comparecencia con un preacuerdo con los trabajadores de Sarga bajo el brazo.

Gracias al pacto se garantizará una contratación efectiva al 100% en la jornada de trabajo y 215 efectivos más para mejorar los relevos, con una mejora retributiva del 10% en los conceptos salariales fijos.

A esto se unirá una gratificación de 500 euros para los trabajadores que han formado parte del operativo de extinción de incendios.

En cuanto a los afectados por los incendios, ha recalcado que va a haber 2,1 millones "pensando en los agricultores" y más de 3 para compensar a pymes y autónomos.

Críticas de la izquierda

Azcón no ha convencido a ninguno de los partidos de la izquierda.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha instado a trabajar de una manera "coordinada y acordada" y ha vuelto a proponer un pacto contra los incendios y el cambio climático.

La exministra ha recordado que Aragón ha sido la Comunidad que más ayuda ha tenido que pedir al Estado este verano.

"Está bien, para eso están los recursos, que no entienden de color político. Pero ustedes llegaron a decir que la UME era un despilfarro", ha recordado.

A este respecto, ha criticado la insuficiencia de medios autonómicos y ha pedido que las ayudas lleguen rápido a los afectados. "Es fundamental ir después y escuchar a la gente", remarcaba.

También ha querido lanzar una advertencia. Alegría ha subrayado que vienen veranos más secos y calurosos, con un calentamiento global que se va a traducir en más danas. "Eso se llama cambio climático. ¿Cree que existe? Sí o no", le ha preguntado al líder aragonés.

Duro choque con CHA

Azcón ha tenido un durísimo choque con el portavoz de CHA, Jorge Pueyo.

Este último ha pedido "dejar de trabajar con un operativo del siglo XX" y ha acusado al Gobierno aragonés de dar a los efectivos de extinción "bocadillos enmohecidos". "Han tenido que pagarse el agua de su bolsillo", continuaba.

El tono ha ido elevándose al hablar de "bomberos atrapados por las llamas" y de "órdenes contradictorias y descoordinadas". "Suerte que los incendios han venido escalonados", decía.

También ha acusado al Gobierno de Azcón de señalar al trabajador detenido por el incendio de Riglos como culpable para evitar que las miradas se pusieran sobre el Ejecutivo aragonés, que era quien estaba impulsando la obra en la A-132.

Para Azcón, esta ha sido la peor intervención que ha escuchado en las Cortes en su vida. "Si hubo esa descoordinación tiene que ir a un juzgado. La intervención que ha hecho no es de un mal político, es de una mala persona. Espero que haya tocado fondo", le contestaba.

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