La Fiscalía se adhiere a la solicitud de la DGA y pide prisión provisional para el detenido por el incendio de Riglos

La Fiscalía se ha adherido íntegramente a la solicitud formulada por la DGA para que el hasta ahora único detenido por el incendio de Las Peñas de Riglos ingrese en prisión provisional comunicada y no eludible mediante fianza.

El incendio fue especialmente virulento, calcinando más de 14.000 hectáreas y provocando la muerte de un cabo de la UME, Javier García.

La DGA considera insuficientes las medidas cautelares vigentes y sostiene que la gravedad de los hechos, la pena potencial, la ausencia de arraigo y el traslado incrementan el riesgo de fuga.

La investigación cuenta además con un nuevo indicio. Un mechero de color azul localizado el pasado 11 de agosto en la zona donde comenzaron las llamas.

El objeto, encontrado en aparente buen estado, fue trasladado al laboratorio de Criminalística, donde se ha encargado un estudio lofoscópico y la extracción de ADN para su posible cotejo con el del presunto autor.