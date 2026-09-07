Aragón vuelve a las aulas con 193.391 alumnos: más FP, nuevas medidas contra el calor y 17.000 docentes

La consejera de Educación, Carmen Susín, informa en rueda de prensa del inicio del curso escolar en Aragón. E.E

Septiembre llega con la vuelta al cole.

El curso escolar 2026-2027 arranca este martes en Aragón con 193.391 alumnos en las distintas etapas educativas y con varios desafíos sobre la mesa.

La caída de la natalidad, el déficit de profesores en determinadas especialidades y la necesidad de mejorar la climatización de los centros marcarán un inicio de curso que la Consejería de Educación quiere afrontar con nuevas medidas en materia de personal, infraestructuras, Formación Profesional y conciliación.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha presentado este lunes los principales datos del nuevo curso, que este 8 de septiembre comienza para los alumnos de Infantil, Primaria y ESO.

En total serán 153.136 escolares los que regresen a las aulas en estas etapas: 99.093 en Infantil y Primaria y 54.043 en Secundaria Obligatoria.

Uno de los datos que vuelve a poner sobre la mesa el problema demográfico es el número de niños que comienzan Infantil. Este curso se incorporan a primero, con tres años, 8.058 alumnos, 257 menos que el año anterior. La cifra, todavía provisional, confirma para Educación el "progresivo descenso de la natalidad en Aragón".

Más de 17.000 docentes

El otro gran reto está en las plantillas. A comienzos de septiembre ya se habían incorporado más de 17.000 docentes a los centros educativos aragoneses. De ellos, 6.208 son interinos con vacante para todo el curso.

Sin embargo, la Consejería reconoce que persisten problemas para cubrir determinadas especialidades, especialmente en Secundaria y Formación Profesional. Por ello, Aragón volverá a pedir al Ministerio de Educación que permita que los maestros puedan impartir clase en primero y segundo de ESO.

Además, Educación prevé volver a recurrir a una medida ya aplicada el pasado curso: permitir que profesionales sin el máster de profesorado puedan incorporarse cuando se agoten las listas de interinos.

El objetivo, según Susín, es evitar que los alumnos se queden sin clase por falta de candidatos.

El departamento también destaca la mejora de las condiciones laborales del profesorado. Este curso los maestros pasarán de 24 a 23 horas lectivas, mientras que el acuerdo alcanzado establece una jornada lectiva máxima de 18 horas para otros cuerpos docentes.

Combatir el calor en las aulas

El calor será otro de los asuntos prioritarios. El curso pasado terminó con polémica por las altas temperaturas en los centros escolares de la comunidad. Los socialistas acusaron al gobierno autonómico de "utilizar financiación europea en climatizar el Pignatelli" y olvidarse de los escolares.

"Aún no se han disculpado por mentir", ha comentado Susín, explicando que la climatización del centro gubernamental se hizo con el presupuesto de la comunidad.

La Consejería ha puesto en marcha el programa 'Aulas que respiran', que cuenta con una primera inversión de 2 millones de euros para ejecutar actuaciones urgentes desde este verano y hasta Navidad.

La batería de medidas incluye la instalación de láminas solares, elementos de sombreado, ventiladores de techo, sistemas split y bombas de aire frío y calor, entre otras soluciones. Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha iniciado un estudio técnico para analizar la eficiencia energética de los centros y plantear actuaciones a medio y largo plazo.

Pero Educación insiste en que climatizar los colegios no consiste únicamente en instalar aparatos. La Dirección General de Infraestructuras está revisando también las instalaciones eléctricas y los sistemas contra incendios de más de un centenar de centros, muchos de ellos con equipamientos que, según la consejera, se habían quedado obsoletos.

"Estamos haciendo los deberes, dando respuesta de una forma escalonada y segura", ha defendido Susín, que ha asegurado que esta línea de actuación tendrá continuidad en los próximos presupuestos.

Récord de alumnos en FP y 21 nuevas enseñanzas

La Formación Profesional será otra de las grandes apuestas del curso. A fecha de 4 de septiembre había alrededor de 25.400 alumnos matriculados en modalidad presencial, unos 2.000 más que en las mismas fechas del curso anterior.

“La Formación Profesional es una enseñanza estratégica para Aragón porque responde directamente a las necesidades de nuestro tejido productivo y genera oportunidades de empleo para nuestros jóvenes”, ha destacado el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada

Aragón incorpora además 21 nuevas enseñanzas, que suponen 495 nuevos puestos escolares y que, en casi la mitad de los casos, están vinculadas a ramas tecnológicas o STEAM.

Entre las novedades destaca el ciclo de Mecatrónica Industrial, que se impartirá tanto en Utrillas como en Zaragoza, y el grado medio de Electromecánica de Maquinaria en Huesca. También se estrena un curso de especialización, considerado el 'máster de la FP', en Gestión Integral de Centros de Datos.

La oferta global supera ya los 600 ciclos formativos en 112 centros sostenidos con fondos públicos. Uno de los objetivos del departamento será atraer más alumnos hacia oficios tradicionales con una elevada empleabilidad, como soldadura, calderería o instalaciones frigoríficas.

Gratuidad de 0-3 años

La gratuidad de la educación de 0 a 3 años sigue siendo uno de los compromisos pendientes del Gobierno de Aragón.

Susín ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ya ha comenzado a reunirse con representantes del sector, aunque ha señalado que cualquier avance queda condicionado por el proyecto de Real Decreto Ley del Gobierno de España sobre las ratios en esta etapa.

La consejera considera que la medida planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez supone "un ataque frontal contra la conciliación de las familias", al reducir, según ha señalado, las plazas de educación de 0 a 3 años al 50% y duplicar las necesidades de personal, lo que podría comprometer la viabilidad de las plazas existentes.

Por este motivo, Educación esperará a que el Gobierno central concrete sus planes antes de avanzar, dejando así la pelota en su tejado. En cualquier caso, Susín ha garantizado que la gratuidad se dotará presupuestariamente cuando pueda implementarse: "Cuando haya que implementar la medida se dotará presupuestariamente", ha afirmado.