Amigos y allegados de Javier García, el militar muerto en el incendio de Huesca: "Todo el mundo lo quería"

Minuto de silencio en La Almunia de Doña Godina, y una imagen de Javier García E. E.

Todo Aragón ha llorado este lunes la muerte del cabo Javier García Sancho en un accidente de tráfico mientras colaboraba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca.

Distintos puntos de la Comunidad han guardado un minuto de silencio en su memoria, unido a largas ovaciones para reconocer su labor y su trabajo para defender el territorio.

Desde Jaca hasta Zaragoza y La Almunia de Doña Godina, vecinos, compañeros y representantes institucionales han homenajeado a Javier, horas después del trágico accidente que acabó con su vida.

Entre ellos, amigos, conocidos y allegados no han dudado en tener unas palabras hacia él, de quien no dudan en resaltar su figura como persona.

“No vivía aquí, pero todo el mundo lo quería”, cuenta una conocida de Javier.

Según cuenta esta vecina de La Almunia de Doña Godina, Javier estaba todo el día sonriendo, y era francamente complicado escuchar una palabra mala sobre él.

“En su día a día vivía en Zaragoza, pero siempre que venía al pueblo llamaba a los que quería. No escucharás nada malo de él”, añade.

Ante ello, en el pueblo hay una mezcla de tristeza y rabia, que se ha percibido durante el minuto de puro silencio en La Almunia.

“Ha sido una avalancha de gente la que veías bajando a la plaza. El pueblo se ha llenado de silencio”, señala esta allegada de Javier.

Y es que, en la localidad, de unos 8.000 habitantes, todos los vecinos se han quedado consternados cuando conocieron la trágica noticia.

"Era de los habituales de venir toda la vida, venía todos los fines de semana junto a su familia y su pareja que es de aquí también", contaba Ángel Noé, alcalde de La Almunia de Doña Godina.

El fallecimiento de este vecino del municipio ha supuesto además un mazazo particular para su edil ya que "lo conocía desde crío": "Nunca es agradable que tenga un accidente y fallezca y cuando te toca un poco más cercano lo sientes más".

El alcalde tiene muy presente a sus padres, Paco y Pilar, que residen de forma habitual en el municipio tras su jubilación: "No me imagino cómo estarán de destrozados, se te pone la carne de gallina".

La consternación que ha generado este fallecimiento se palpa también en las redes sociales, donde multitud de amigos han dejado su recuerdo.

“De los mejores amigos que se podía tener”, resalta un amigo suyo. “Sirviendo a los demás perdió su bien más preciado, su propia vida”, menciona otro usuario.

Este joven de 39 años falleció en un trágico accidente con una autobomba cuando trabajaba en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos al caer por el barranco de Atarés junto a tres compañeros de la UME que han resultado heridos.

Ese lugar estuvo marcado por la presencia de precipitaciones que, en su momento celebradas, habrían supuesto un cambio en las condiciones del terreno.

Las mismas fuentes indican que el terreno por el que circulaban "se encontraba embarrado y presentaba condiciones de escasa adherencia".

En el comunicado del Ministerio que dirige Margarita Robles señalan que "estas circunstancias pudieron haber provocado la pérdida de estabilidad o control del vehículo y su posterior precipitación y vuelco".

Según personal del operativo que estaba trabajando en la zona en ese mismo momento, las condiciones ocasionadas por las precipitaciones eran "malas": "Hubo brigadas terrestres que se quedaron atascadas o estuvieron a punto de perder tracción", indican.