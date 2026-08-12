Detenido por tercera vez en 25 días un menor argelino tutelado por la DGA: se le acusa de robos con fuerza a ancianas
Entre sus detenciones también consta un delito de resistencia a agentes de autoridad y la intervención de sustancias de estupefacientes.
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Un menor extranjero no acompañado acogido en un centro de menores del Gobierno de Aragón ha sido detenido por tercera vez en 25 días.
Según ha trasladado el Gobierno de Aragón a través de un comunicado de prensa, las tres detenciones se han derivado de varios delitos de robo con fuerza cometidos en Zaragoza, del que han sido víctimas ancianas que "fueron asaltadas en la calle".
Las mismas fuentes también relatan que al acusado se le imputan delitos de resistencia a la autoridad, "por su actitud desafiante y agresiva ante los agentes policiales que procedieron a su detención".
Asimismo, cuando ha sido arrestado se le han intervenido distintas sustancias estupefacientes.
El presunto culpable es interno del centro de menores CATIM de Zaragoza capital desde el pasado 1 de abril. De origen argelino, su fecha declarada de nacimiento es el 1 de noviembre de 2008, por lo que en menos de tres meses obtendrá la mayoría de edad, detalla el Gobierno de Aragón.
Así, la última detención que consta fue practicada el pasado domingo, 9 de agosto. En esta, señalan que se le acusa de haber empujado a una señora de avanzada edad, "a la que arrancó las cadenas de oro que llevaba".
Según trasladan, varios testigos indicaron a la Policía que el autor había salido huyendo y había entrado en el centro de menores CATIM. Los agentes policiales procedieron allí a su detención tras enfrentarse con ellos el acusado.
Sobre el mismo menor pesan otras dos detenciones por otros "tantos" robos con violencia y resistencia a la autoridad.
Según tienen constancia, el 16 de julio fue detenido acusado de robo con violencia de una cadena de oro a una señora de edad avanzada. Por lo que los agentes que procedieron a su detención encontraron en poder de este menor argelino pastillas estupefacientes.
También fue detenido el 19 de julio acusado de haber asaltado a una anciana en la calle, a la que habría atacado con 'spray' pimienta para robarle una cadena de oro. Cuando fue detenido, este menor argelino presentaba evidentes síntomas de estar drogado y se le intervino hachís.
Además, hace tres semanas, durante un registro policial, se le intervino un teléfono móvil en el que tenía guardadas fotos de él mostrando joyas y dinero en efectivo. Tras todas estas detenciones, el menor ha sido puesto en libertad y ha sido devuelto al centro de acogida de menores.