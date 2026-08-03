La sequía obliga a restringir el uso de agua en varios pueblos del Pirineo y los ayuntamientos ya buscan soluciones

La falta de lluvias y la elevada afluencia de visitantes propia de la temporada estival han generado en los últimos días problemas en el abastecimiento de agua de la urbanización de Formigal.

Esta situación ha obligado a aplicar, desde el pasado viernes 31 de julio, restricciones en el suministro de agua para consumo en la urbanización, con el objetivo de permitir la recuperación del nivel de los depósitos.

En concreto, se han establecido cortes nocturnos del suministro entre las 00:00 y las 7:00, así como la prohibición del riego de jardines particulares.

Con el fin de buscar soluciones inmediatas y garantizar el suministro de agua en la urbanización, desde el Ayuntamiento de Sallent de Gállego se han mantenido durante todo el fin de semana conversaciones con el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y con el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero.

Este lunes 3 de agosto, tras la visita a Formigal y la reunión mantenida entre representantes del Instituto Aragonés del Agua, Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Protección Civil del Gobierno de Aragón, la Entidad de Conservación Urbanística (ECU) de Formigal y el Ayuntamiento de Sallent de Gállego, se ha acordado la puesta en marcha de una nueva bomba de impulsión.

Esta nueva infraestructura permitirá incrementar en un 40 % la capacidad de aporte de agua a los depósitos, un aumento que, según las previsiones actuales, se considera suficiente para garantizar el abastecimiento de la urbanización.

Por el momento,, a la espera de poder evaluar mañana, martes 4 de agosto, si la puesta en marcha de la nueva bomba se traduce en un incremento de las reservas de los depósitos.

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego agradece la colaboración y comprensión de vecinos, propietarios, establecimientos y visitantes ante estas medidas, que tienen como objetivo garantizar el suministro de agua y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento durante estos días de elevada demanda.