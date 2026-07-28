Vox lleva la prioridad nacional a las ayudas a partos y adopciones múltiples en Aragón: exigirá residencia legal para optar

Alejandro Nolasco, en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón

Menos de 24 horas después de estallar la polémica sobre la supresión de la 'paga semanal' a los menores migrantes, Vox vuelve a colocarse en el centro de todos los titulares al aplicar la prioridad nacional a las ayudas en los partos y adopciones múltiples.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes la orden por la que se establecen las bases reguladoras con la 'medida estrella' de Vox como principal novedad.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha subrayado que a partir de ahora se va a exigir residencia legal para ser beneficiario de la subvención”.

Como consecuencia, los beneficiarios "deberán residir en cualquier municipio de Aragón como mínimo desde cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud".

Nolasco ha valorado que, de esta forma, “la prioridad nacional ha llegado a las ayudas en materia de partos o adopciones múltiples, de acuerdo con el marco legal vigente”.

En su opinión, “lo responsable es atender primero a los de casa, a quienes llevan más tiempo cotizando y trabajando para mantener el sistema público”, dado que “los recursos son finitos”.

Asimismo, la orden recoge como requisitos estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y no tener deudas pendientes de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.

La orden establece dos líneas de ayudas dirigidas a partos o adopciones múltiples o dobles.

Por una parte, contempla ayudas destinadas a partos o adopciones múltiples o dobles con discapacidad. En este caso, habrá una cuantía máxima por cada menor hasta que cumpla los 13 años de edad, y se aplicarán porcentajes correctores en función de los criterios de renta definidos en cada convocatoria.

Se incluirá también una ayuda de pago único, correspondiente al año de nacimiento de dos hijos procedentes del mismo parto, o al año en que adquiera firmeza la resolución judicial de adopción o se dicte la resolución de acogimiento familiar permanente o de guarda con fines de adopción.

Según explican desde la Consejería de Desregulación, se dotará a esta ayuda de un importe fijo por familia, destinada a cubrir los gastos extraordinarios derivados de dichas situaciones.

En cuanto a las ayudas que se concedan, no será necesaria otra justificación que la de acreditar hallarse en la situación que motiva la concesión. Todo ello, sin perjuicio de los controles que pudiera establecerse para verificar su existencia.

"Carrera desenfrenada"

Para el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, todo esto es una muestra más de la "carrera desenfrenada" de Nolasco por hacer valer sus postulados y su pacto de Gobierno.

"Evidentemente, no le ampara ningún tipo de dictamen jurídico para validar la legalidad de las decisiones que está tomando", resaltaba.

Al igual que con la polémica por la 'paga semanal' de los menores migrantes, Beltrán ha recordado que es Azcón quien preside el Gobierno y tiene la última palabra.

Confía, pese a todo, en que esta nueva medida no tenga ningún recorrido.

"Nolasco va inventándose cosas para justificar que tiene unas políticas de acoso y de derribo al migrante y al menor migrante, pero la realidad se va poniendo en su sitio. Es momento de que el presidente Azcón le vaya llamando al orden para pedirle rigor en la toma de decisiones de Gobierno", remataba.