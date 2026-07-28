El delegado critica el "sectarismo de manual" de Vox: "Quitar la paga a los menores extranjeros no produce ahorros"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha criticado este martes el “sectarismo de manual” de Vox por quitar la ‘paga semanal’ a los menores migrantes acogidos en la Comunidad.

“Si están allí no es porque ellos lo hayan elegido. Es porque las cosas en la vida les han ido muy mal, ya sean españoles o extranjeros de cualquier país”, ha subrayado.

En su opinión, esos 17 euros semanales que van a dejar de percibir están dentro del “paraguas de protección” que despliega “una sociedad civilizada como la nuestra”.

“Cualquier padre o madre puede entender las dificultades tremendas que pueden pasar esos críos en todas sus fases de desarrollo porque no viven con su entorno familiar”, añadía.

Para Beltrán, llamarlos mena y asociar esa palabra a ‘delincuente’ es algo que “tenemos que rebatir permanentemente”.

En su opinión, dar 17 euros a estos menores ayuda a que empiecen a conocer el sentido del dinero y de su administración; de lo difícil que es conseguirlo y lo fácilmente que se gasta. “Es un modelo de educación y de preparación para la vida adulta”, insistía.

Como ya hiciera este lunes la ministra Sira Rego, ha asegurado que la medida, anunciada por el vicepresidente Alejandro Nolasco, es “repugnante” y no tiene “ningún sentido”, ya que no produce ahorros económicos para el Gobierno de Aragón.

“Azcón no puede despacharse así”

Beltrán cree que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no puede despachar el asunto diciendo que la decisión viene del Departamento de Desregulación que dirige Nolasco.

“En el Gobierno de Aragón rige la ley del Presidente, y el presidente está obligado a ejercer la coordinación política y liderar las actuaciones de todo su Ejecutivo. No puede decir que esto es algo que se haya inventado el señor Nolasco y allá él”, continuaba.

Beltrán ha llegado a hacer, incluso, un llamamiento al resto de consejeros con hijos e incluso nietos. “Por favor, mírense sus fotos de familia con sus hijos en edad adolescente. Recuerden las primeras pagas de bolsillo que les daban para los fines de semana y explíquennos por qué eso se le niega a una persona que está bajo su tutela”, decía.

A su entender, todo esto es “muy difícilmente explicable”: “Pido al presidente de Aragón que tome medidas para no desoír y no desatender lo que dice la ley del Presidente. Al final, es el responsable de las medidas que su gobierno en todo el espectro está tomando”.

"Acorde a la legalidad"

La vicepresidenta Mar Vaquero ha sido este martes la encargada de responder a las preguntas por la polémica suscitada por el Departamento de Vox.

Lo primero que ha hecho ha sido recordar que Azcón remitió ayer a la propia Consejería. "Es una decisión tomada por la Consejería y nos remitimos a los términos en los que quede redactada la instrucción", ha asegurado.

Preguntada por si se está yendo más allá de lo acordado en el pacto de Gobierno, Vaquero ha insistido en que cualquier acción del Ejecutivo irá respaldada por informes jurídicos y será "acorde a la legalidad".

Y aunque "se van a respetar las acciones de las consejerías" con el cumplimiento de la ley como límite, ha abierto la posibilidad a que la medida que se termine aplicando no sea al 100% la que se anunció ayer.

"A veces tienes que adaptarlas por condicionantes jurídicos", apuntaba.

A este respecto, ha remarcado que el Gobierno de Aragón es "único" y que el PP apoyará todas las medidas que estén dentro de las competencias de la Comunidad y cumplan con la legalidad.

Confía, además, en que estas polémicas no desdibujen un proyecto que está situando a Aragón en el foco de noticias "muy positivas".