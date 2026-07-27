Vox deja sin "propina" a los menores extranjeros de Aragón: les quita 17 euros semanales para gastos "sin soporte reglado"

Alejandro Nolasco, en el Pignatelli. E. E. Gobierno de Aragón

Vox ha ordenado suprimir las "propinas" que se abonaban desde hace años a los menores extranjeros no acompañados de los centros de acogida de Aragón.

La decisión, adoptada por el vicepresidente, Alejandro Nolasco, trata de evitar un gasto que históricamente "se ha venido pagando con cargo al presupuesto" de la Comunidad.

Según explican desde el Ejecutivo aragonés, se trata de unas pagas que "no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menas acogidos en centros del Gobierno de Aragón".

Este dinero no tenía naturaleza salarial, asistencial, indemnizatoria ni prestacional. Tampoco constituye una ayuda económica pública ni genera derecho subjetivo alguno a su percepción, aclaran desde el partido.

El cambio de postura llega tras las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Desde Vox cuentan que gracias a ellas se detectó la existencia de estas pagas, que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menas que actualmente "acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central".

Ascendían a 17 euros semanales para cada menor, de forma fija.

Sacando la calculadora, Nolasco ha valorado que "estos 180.000 euros de gasto anual "equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".

La propia formación recalca que la supresión de estas ‘propinas’ para menas pagadas con dinero público de todos los aragoneses ha sido dirigida por Nolasco y articulada a través de una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero.