Las llamas del incendio de Orés amenazan el casco urbano de Luesia y no se descarta evacuar Biel y Fuencalderas

El incendio de Orés, aún sin controlar. E. E.

El incendio de Orés está ya a las puertas de Luesia. El casco urbano del municipio, desalojado en las últimas horas, está en estos momentos seriamente amenazado por su rápido avance.

A medida que pasan los minutos, las llamas van ganando terreno y la preocupación es máxima.

El operativo ha destinado un amplio despliegue para contener el fuego y evitar que afecte a los domicilios, pero con el viento en contra no hay garantías de que vaya a poder ser así.

Inquieta también la zona de los altos de la carretera de la localidad, un punto importantísimo por su alto valor ecológico.

El director de extinción, Alfonso González, ha confirmado esta tarde cuáles son las prioridades, y no ha descartado que haya que evacuar Biel y Fuencalderas.

De hecho, se han hecho ya los primeros estudios para ver a cuántas personas habría que sacar de sus casas.

Por flancos

El incendio sigue abriéndose paso en dirección norte y noroeste. O lo que es lo mismo, en su flanco derecho.

La parte sur, el flanco izquierdo, está algo más controlada, pero las llamas no están, ni mucho menos, apagadas.

Los medios terrestres siguen trabajando sin descanso. Los aéreos, con entre 18 y 20 helicópteros, también, pero esta mañana ha habido momentos en los que ni siquiera han podido despegar por la columna de humo.

El viento está virando ahora y por la noche será de componente norte, lo que podría facilitar la actuación de las cuadrillas y las autobombas.

¿El problema? Que mañana cambiará de nuevo a sureste y complicará las labores en las zonas más consolidadas. Esto hace que nadie se muestre aún 100% optimista.

El fuego sigue totalmente desatado, lo que hace que sea "bastante complicado de defender por muchos medios que haya". "La situación de Luesia y los saltos de carretera pueden ser muy peligrosas y hacer que el número de hectáreas afectadas ascienda mucho más. Lleva 12.600 hectáreas, pero todavía se puede extender más", señalaba González.

Reunión con los alcaldes

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido esta tarde con los alcaldes, donde ha anunciado que la institución se hará cargo del 100% de todos los daños en bienes e infraestructuras municipales.

También ha adelantado que la Diputación pedirá la declaración de zona catastrófica.

“Quiero solidarizarme con los vecinos evacuados de sus pueblos, porque es muy duro ver cómo se queman sus campos y sus montes y tener que abandonar sus casas”, lamentaba.

Ataque a Vox

Más allá de solidarizarse con los afectados, Sánchez Quero ha dejado uno de los pocos mensajes en clave política que se han escuchado en las últimas horas.

El presidente de la DPZ ha recalcado que incendios como este demuestran “que el cambio climático ya es una realidad, aunque haya negacionistas que ocupan vicepresidencias y consejerías importantes en los gobiernos autonómicos que no lo quieran reconocer”.

“La competencia en gestión, prevención y extinción de incendios forestales recae en el Gobierno de Aragón, es por lo que invito al señor Azcón a reflexionar y analizar el modelo de servicio que queremos para combatir con garantías estos incendios de sexta generación, que son unos verdaderos monstruos y que desgraciadamente cada vez se van a repetir con mayor asiduidad”, ha manifestado.

A su juicio, habría que apostar por un único ente de mando para coordinar las distintas catástrofes, ya sean incendios o inundaciones.