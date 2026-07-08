Aragón espera recibir hasta 500 millones de euros más para el próximo año por la recaudación del IVA y del IRPF

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, este miércoles, en el Pignatelli. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Aragón espera recibir entre 480 y 500 millones de euros más por las entregas a cuenta de cara al año que viene.

Es la cifra que sale de la subida de entre el 8% y el 9% de la que se habló en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, resultante, fundamentalmente, de la recaudación del IVA y el IRPF.

Pese a todo, el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, no se muestra excesivamente optimista.

Primero porque esto es lo que se prevé para el conjunto de las comunidades autónomas y segundo, porque ni siquiera se sabe si Aragón va a estar en este rango.

El titular de Hacienda lo tendrá complicado para cuadrar las cuentas del próximo ejercicio, ya que solo con la subida del 4,5% del sueldo de los funcionarios prevista para el año que viene la Comunidad incumpliría la regla de gasto.

Con todo, la primera reunión con Arcadi España como ministro fue "muchísimo mejor" que las anteriores con María Jesús Montero.

Los consejeros volverán a verse a finales de mes para hablar de la nueva financiación autonómica aunque antes -la próxima semana- se celebrará una reunión técnica.

En ella, Aragón espera conocer más sobre un planteamiento que la convertiría en una de las comunidades más perjudicadas.

Con las estimaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, a la región llegarían 629 millones de euros más. Pero teniendo en cuenta los 27.000 millones más a repartir, a Aragón le sabe a poco.

Sobre todo teniendo en cuenta la orografía y la despoblación que sufren las tres provincias, que hacen que prestar servicios sea más caro.

A esto hay que añadir un nuevo fondo contra el cambio climático que beneficiará especialmente a comunidades como la Valenciana y Cataluña pese a los graves daños de la dana en varios puntos del territorio aragonés.

"Hasta el momento, tenemos un Power Point y poco más", lamentaban desde la DGA.

¿Cuál es el mayor temor de Aragón? Que sea "un trágala"; un "lo tomas o lo dejas" que lo tendría un muy difícil recorrido judicial si se termina aprobando en el Congreso de los Diputados.

"A nosotros, al Gobierno actual, le puede venir muy bien este dinero, pero hay que pensar en el futuro de los aragoneses", justificaba Bermúdez de Castro.

Carta a los Reyes Magos

Entre tanto, el Gobierno de Aragón sigue trabajando para poder presentar los presupuestos de 2027 en tiempo y forma.

Por el momento, ha dicho el consejero, los departamentos están preparando su "carta a los Reyes Magos" con sus prioridades para el próximo ejercicio.