Aragón mejorará su normativa contra incendios: quiere hacerla más clara e incluir medidas para evitar negligencias

Aragón actualizará su normativa contra incendios para hacerla más clara y estable e incluir medidas que eviten accidentes.

Hasta un 50% de los incendios forestales registrados en la Comunidad se deben a negligencias, algo “perfectamente evitable” si se ponen las medidas adecuadas, según explica el director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, Ignacio Pérez-Soba.

Él achaca el mal inicio del verano, con el peor junio en más de 10 años en cuanto a número de hectáreas afectadas, a la temprana ola de calor de mediados de mes, que coincidió con la época de cosecha del cereal en muchos puntos de la región.

Esto, dice el director del Servicio Provincial, genera un riesgo “muy grande” por las chispas “derivadas de la maquinaria agrícola”. “Mucha alta temperatura y mucho viento suele traer episodios reiterados de incendios. Pero la temperatura no los causa. Lo hacen las igniciones”, resume.

En su opinión, poniendo “las medidas adecuadas” y haciendo un esfuerzo “como sociedad” se podrían conseguir unos mejores porcentajes. Y es en ello en lo que va a trabajar el Departamento de Luis Biendicho.

El propio Pérez-Soba admite que la normativa actual es “mejorable” y que se está pendiente desde hace años de que se apruebe un decreto de prevención de incendios forestales que ya estaba previsto en la Ley de Montes de 2006. “Me consta que el actual Gobierno está valorando el comienzo de la redacción de ese decreto, es algo que ha tardado mucho tiempo en enfocarse”, indica.

Él apuesta por una normativa clara y “negociada con todos los sectores implicados”. Y cuando habla de medidas no se refiere necesariamente solo a sanciones sino a acciones encaminadas a la innovación, la renovación y modernización de la maquinaria agrícola y la apuesta por mejoras tecnológicas en sectores clave.

Esta renovación tendría que llegar también a las líneas eléctricas o las líneas férreas, puntos “tradicionalmente vinculados” con accidentes que han terminado desencadenando grandes incendios.

“No se trata de criminalizar ni de utilizar la vía sancionadora de manera principal. Se trata de detectar la existencia de un problema y darle una solución inteligente y dialogada. Me consta que está en la idea de la Administración de la Comunidad”, señala.

¿Será un mal verano?

En el corto plazo va a tocar seguir luchando contra la meteorología. Tras días de fuerte viento, ahora son las altas temperaturas las que lo están poniendo difícil.

¿Quiere decir esto que tras un mal junio va a venir un mal verano? “No necesariamente”, responde Pérez-Soba, pero las previsiones no invitan al optimismo.

“Tenemos nuevamente unas predicciones a corto plazo preocupantes, volveremos a tener niveles de alerta de peligro que toda la población debería consultar y conocer. El que haga calor o que haya más o menos vegetación hará que el incendio sea más o menos fuerte, pero no que se inicie”, insiste.

El reto del eclipse

La semana del 12 de agosto, la del eclipse solar, será un auténtico reto. En este sentido, reconoce que semejante acontecimiento, que podría atraer a Aragón a 400.000 visitantes, plantea “un escenario de incertidumbre”.

Aunque desde la Administración se van a tomar medidas, el director hace una nueva llamada a la responsabilidad ciudadana. Especialmente teniendo en cuenta que el eclipse será a las 20.30, prácticamente anocheciendo.

“La gente debe respetar las normas sobre el uso del fuego y la circulación de vehículos a motor. También han de tener en cuenta que abandonarán la zona que hayan elegido de noche”, razona.

Por ello, recuerda que el eclipse se verá “maravillosamente bien desde muchos sitios urbanos” que no entrañan riesgo de incendios ni obligan a recorrer vías no pensadas para turismos o vehículos normales de noche.