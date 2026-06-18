Paula, una heroína de 17 años que salvó la vida de un niño en Zaragoza: "Vinieron de Cruz Roja a dar una charla al colegio"

Hay conocimientos que parecen destinados a quedarse dormidos en la memoria colectiva hasta que, de pronto, una emergencia los despierta. Un gesto aprendido en apenas unos minutos, una técnica practicada en un aula o una recomendación escuchada al pasar pueden convertirse, en cuestión de segundos, en la frontera que separa la tragedia del alivio.



Los expertos llevan años insistiendo en la importancia de los primeros auxilios como una herramienta de ciudadanía, una habilidad tan valiosa como a menudo infravalorada.

Saber cómo actuar ante un atragantamiento, una parada cardiorrespiratoria o una pérdida de conciencia no es solo una cuestión sanitaria: es también una forma de responsabilidad compartida. Porque las emergencias no avisan, no entienden de edades ni de profesiones, y suelen ocurrir lejos de hospitales y especialistas.

Es lo que pasó este martes en el centro de Zaragoza, cuando Paula (nombre ficticio), de 17 años, se topó con uno de esos momentos que nadie quiere sufrir. Un niño de entre 1 y 2 años se había atragantado y no reaccionaba, mientras su madre pedía ayuda, ya desesperada.

Entonces, casi en medio del caos, esta joven zaragozana supo mantener la calma, se acercó al pequeño y comenzó a aplicar la maniobra de Heimlich. Con cinco golpes en la espalda y compresiones torácicas, logró que el pequeño escupiera un trozo de chorizo que se le había quedado atragantado.

“Vi que el niño no reaccionaba al toser. Lo primero que hice fue mantener la calma. Actué bastante rápido, con cinco golpes en la espalda y cinco compresiones torácicas en mitad de la calle. Después de realizar la maniobra, salió un trozo de chorizo”, cuenta a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Paula conocía estas maniobras desde hace un par de meses, cuando unos voluntarios de la Cruz Roja fueron a su colegio a dar una charla sobre primeros auxilios y atragantamientos en adultos y niños, algo que, según cuenta, es algo habitual en su centro, el Escolapias Calasanz.

Esta joven hará el año que viene la PAU antes de saltar a la Universidad, en donde quiere cursar Magisterio Infantil. Desde luego, este martes quedó demostrado que tiene mano y templanza para cuidar de los más pequeños.

“Lo importante es mantener la calma, ya que es un momento crítico, más si la madre no sabía hacerlo. Y aunque supiese, se podía haber puesto nerviosa”, señala.

Una vez todo pasó, la madre no podía estar más agradecida a Paula por salvar a su pequeño. Incluso, se ofreció a darle una propina como señal de gratitud, algo que la joven rechazó.