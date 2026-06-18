El futuro de Aragón, en manos de la inmigración: 3 de cada 10 habitantes serán nacidos fuera de España en 2041

Aragón se prepara para una transformación profunda. En los próximos años, la comunidad espera convertirse en un referente económico con nuevos proyectos que generarán multitud de puestos de trabajo, para lo que se necesitará de más población.

Lejos de ser un fenómeno coyuntural, la llegada y el arraigo de población nacida fuera de España apunta a redefinir el rostro demográfico de un territorio marcado desde hace décadas por el envejecimiento y el desafío de la despoblación, abriendo un nuevo capítulo en la historia social de Aragón.

Así lo reflejan las últimas proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, que apuntan a que 3 de cada 10 habitantes de Aragón en 2041 habrá nacido en el extranjero. Serán, según estos datos, 426.000 personas las que residan en la Comunidad pese a haber nacido fuera del territorio, casi 150.000 más de las que están en la actualidad.

Esta población extranjera será la responsable de que Aragón no pierda población durante la próxima década y media, ya que los nacidos en España se reducirán de 1,1 millones a poco más de 1 millón, y su peso caerá del 80 al 70%.

En total, dentro de 15 años, la población de Aragón se aproximará ya a los 1,5 millones de personas, casi 80.000 más que en la actualidad.

Un incremento que se produciría de forma gradual y constante durante estos tres lustros, si bien irá ralentizándose desde los 9.000 cada año entre 2026 y 2028 hasta los 2.000 en 2040.

No obstante, se trata de un aumento del 5,7% que coloca a Aragón como la quinta región que menos crece, teniendo en cuenta que otras 5 verían reducida su población. Este porcentaje estaría casi 3 puntos por debajo de la media nacional, que aumenta un 8,6%, y lejos de las cabezas del ranking, que son Valencia (16,4%), Baleares (16,2%) y Madrid (14,4%).

Huesca y Zaragoza, al alza

Por provincias, el principal punto de crecimiento será la provincia de Zaragoza, que aglutinará a 60.000 de las 78.000 personas que llegarán a toda la Comunidad, de forma que alcanzará el 1,07 millones de habitantes.

Además, eso incluye otra realidad. El peso de Zaragoza también crecerá hasta superar el 75%, es decir, tres de cada cuatro personas residirán en esta provincia.

En el caso de Huesca, esta provincia aumentará un 6,7%, con 15.757 habitantes más en los próximos 15 años, hasta llegar a los 248.712 vecinos.

Por su parte, Teruel se estabilizará hasta superar ligeramente los 140.000 habitantes, con 3.400 personas más. Este freno será una realidad en 2040 y 2041, cuando incluso perdería un centenar de vecinos.

Envejecimiento de la población

Eso sí, no solo crecerá la población, sino que esta será más envejecida. Si en la actualidad hay 315.000 personas mayores de 65 años, el 22,8% del total, en 2041 serán 413.000, el 28,3%.

Una situación que se evidencia todavía más en la provincia de Teruel, donde los mayores de 65 años serán ya el 30%, por el 24,8% de hoy.

Y en el lado contrario se encuentra la población joven. A día de hoy hay 336.000 menores de 25 años, mientras que en 2041 habrá 308.000.