Azcón ve "muy difícil" que llegue la concertación del bachillerato a septiembre tras el varapalo judicial del TSJA

Jorge Azcón ve "muy, muy difícil" que la concertación del bachillerato pueda llegar a septiembre, en pleno inicio de curso como se preveía. Así lo ha valorado este viernes tras conocerse el día anterior el varapalo judicial del TSJA en el que admite la cautelar presentada y suspende temporalmente la orden del Gobierno de Aragón.

El presidente de Aragón asimismo ha defendido que se modificara y aplicara la orden de concertación estando en un Gobierno en funciones ya que, si no hubiera sido así, "hubiera sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento".

"Es verdad que las elecciones se habían celebrado, es verdad que sabíamos que se formaría gobierno, pero quisimos hacerlo en funciones para que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse, sin ningún género de dudas, a partir del curso 26-27", ha explicado Azcón.

El fallo de la cautelar incide en que este punto justamente se trata del "único motivo de entidad" para aceptar la cautelar y por tanto ahora el Gobierno de Aragón debe hacer un plan de acción para ver el siguiente movimiento si quiere seguir adelante con la medida.

Ante la posibilidad de plantear una nueva orden ahora que el Gobierno está constituido y en marcha, el presidente de Aragón lo ha dejado en manos de la consejería de Educación que este viernes a las 12.00 se reúne con las entidades de la educación concertada.

"Creo que tiene que ser el departamento de Educación y los representantes de la educación concertada quienes valoren las distintas alternativas", ha dicho.

Si bien, el líder del Ejecutivo es claro con las líneas que quiere seguir en materia de educación: "Nos comprometimos a ello en el debate del estado de la ciudad, nos comprometimos a ello durante las elecciones, y esa apuesta por la educación, por la educación pública, pero también por la educación concertada, que han hecho los aragoneses, es una apuesta en la que el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando".

A lo que ha añadido: "Creo que es muy importante que el diálogo que ha habido siga existiendo y que la voluntad de ampliar derechos, siempre de ampliar derechos en lo que tiene que ver con la educación que tiene este Gobierno, siga siendo la filosofía con la que actuamos".