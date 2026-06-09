Detenidas tres personas por el robo de 300 kilos de cerezas en una explotación agrícola en un pueblo de Zaragoza

Momento de la detención de unos de los implicados en el robo de 300 kilos de cerezas en Ricla Guardia Civil

Las explotaciones agrarias vuelven a estar en el ojo de los delincuentes. Metidos de lleno en la temporada de la recogida de la fruta de hueso, los ladrones no pierden oportunidad para hacer el mal. La última ha ocurrido en una finca agrícola en Ricla (Zaragoza) que fue víctima del robo de 300 kilos de cerezas.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en la mañana del sábado 6 de junio cuando el propietario de una finca de cerezos sorprendió a tres personas en su terreno que se encontraban robando cerezas y un vehículo con el que habrían llegado a dicho lugar.

En ese momento dos de ellos salieron corriendo de la explotación agrícola por caminos aledaños, mientras el tercero se subió al turismo y abandonó la finca, llegando a golpear con el vehículo al propietario en la rodilla durante su huida.

El perjudicado dio aviso inmediato a la Guardia Civil que rápidamente se personó en la explotación y, con las características físicas de los sospechosos y el vehículo aportadas por el perjudicado, se estableció un dispositivo para la localización de estas personas.

Este finalizó con la detención de dos de ellos en la zona del polígono industrial de Ricla, continuándose la búsqueda del vehículo y su conductor.

En la inspección de la finca se recuperaron, en el interior de varias bolsas comerciales, 100 kilos de cerezas, hallándose al mismo tiempo por el terreno otras bolsas de las mismas características esparcidas por el suelo.

Además, se verificó que más de una veintena de frutales presentaban daños en las ramas como consecuencia de la mala recolección del producto.

Durante la mañana de este martes, la Guardia Civil ha localizado al tercer sospechoso en la localidad de La Almunia de Doña Godina, procediendo a su detención.

A los tres detenidos, dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 53 y 61 años y nacionalidad rumana se les imputa un supuesto delito de hurto (de 300 kg de cerezas), y al conductor, además, un delito de lesiones, ya que el propietario de la finca tuvo que recibir asistencia médica por el golpe que recibió en la rodilla durante la huida de esta persona.