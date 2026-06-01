Jumpers, las 'estrellas' más famosas de España con 35 años de historia: más de 30 millones de euros en ventas

Quién no se ha sentado en un banco con una bolsa de patatas con sus amigos o pasado el día en la piscina acompañado de su snack favorito. Si preguntas por ahí, no hay quien no tenga un recuerdo asociado a las famosas 'estrellas' de sabor mantequilla.

Jumpers se ha consolidado en la mente de todos como el 'snack' que te acompaña en muchos de los momentos, sobre todo, de la infancia. Una marca que ya acumula 35 años cuando en 1991 se horneó la primera bolsa de este inconfundible snack.

A pesar de que el tiempo pasa, se puede decir que Jumpers se mantiene como el primer día, ya que lo que funciona no hace falta cambiarlo.

El origen de estas mal llamadas estrellas se ubica en Ejea de los Caballeros. El municipio zaragozano vio salir de su fábrica la primera bolsa y ahí se mantiene su producción a día de hoy con más de 160 empleados en sus dos plantas. Ahí tiene su origen sus snacks sabor mantequilla como otras tan conocidas de sabor kétchup o jamón york y sus famosas 'conchitas' o 'estrellón'.

La empresa ejeana tiene su origen en un grupo de empresarios, entre ellos, Salvador Mateo, que hasta 2018 lideraron la empresa. Hasta ese momento su única vía de comercialización era el mercado tradicional de kioscos, tiendas de chuches u hostelería con el que llegaban a facturar 12 millones de euros.

Fue ese año cuando los 'snacks' producido a base de sémola de maíz dan un salto más allá y comienzan a llegar a todos los rincones. ¿El motivo? La compra de la empresa por parte del grupo Apex que busca impulsar la marca manteniendo su origen clásico y gamberro.

Empaquetado de cajas de snacks de Jumpers en Ejea de los Caballeros Cedida

Una nueva era de éxito

"Cuando Apex compra Jumpers en 2018 quiere llevarla a otra dimensión", explica Walter Huarcaya, director de Marketing de Jumpers. Así, el objetivo que se impusieron fue relanzar las famosas patatas por distintas vías de venta manteniendo la fuerza que tenían en el mercado tradicional y llegando a todos los supermercados.

Según cuenta Huarcaya, el punto fuerte de la empresa se centraba –y se centra– en la hostelería, kioscos y gasolineras, siendo su nicho fuerte de comercialización.

Ahora bien, vieron que había un vacío en la distribución en supermercados y se pusieron ese punto de objetivo para que fueras donde fueras se pudiera tener acceso a comprar cuantas bolsas quisieras de la marca.

A día de hoy, Jumpers genera una facturación de 30 millones de euros y una distribución de 60 millones de bolsas de los distintos snacks que comercializan. El rey de las ventas, sin lugar a dudas, son las indiscutibles sabor mantequilla que le sigue su 'koctel mix' y en tercera posición las 'conchitas'.

A pesar de que para ellos mantener lo clásico y tradicional que les funciona es primordial, son una marca que va también detrás de las tendencias. Así esta próxima semana lanzan su producto 'Ignacio Jumpers'. Unos nuevos nachos en forma de estrella como su símbolo particular con el que buscan hacerse un hueco en el sector.

Una marca de meme

La llegada de Apex también supuso impulsar la marca a nivel de marketing potenciando sus actitudes y dejando claro "qué hace diferente a nuestra marca frente a otras".

"Lo que buscamos no es gustar a todo el mundo sino hablar de lo que hace auténtica a la marca", indica Huarcaya. De esta forma, desde el primer momento tienen como mantra que "Jumpers tiene que hacer lo que nadie se atrevería hacer".

Eso ha dado pie a campañas como 'Antipostureo' con la que se buscó conseguir el "tono de meme y humor" que a día de hoy es inconfundible y lo acompaña en cada dirección artística que toman.

Esta primera campaña en la que se alejaban del mundo influencer o del quedar bien tuvo un gran impacto en redes sociales. Y como son fieles a no cambiar lo que funciona, esas ganas de salirse de lo establecido se ha convertido en una de las señas de identidad de la marca.

Sin ir más lejos entre sus movimientos más sonados ha sido el ir 'contra' el streamer Ibai Llanos y patrocinar a todos los rivales de su equipo en la Cuarta Catalana de fútbol.

"Lo fácil hubiera sido patrocinar al equipo de Ibai Llanos, pero eso no somos nosotros, somos así de raros", ironiza Huarcaya. Este patrocinio va muy de la mano con la insignia de apoyar a equipos minoritarios ya que también son la marca visible del C.D. Ejea de los Caballeros.

Entre su estilo gamberro y de reírse de sí mismos, Jumpers también ha impulsado campañas con el espontáneo Jimmy Jump para colarse en partidos del equipo de Ibai Llanos.

¡Patrocinar a casi todos los equipos de una liga es agotador! Hoy, el estreno del Valli-rana 🐸 pic.twitter.com/H3vGcxP3Yy — Jumpers (@Jumpersoficial) September 26, 2025

Además en su haber también se encuentran campañas como 'Aguas internacionales' o su colaboración junto a KFC con la que lanzaron su propia hamburguesa 'Burger Sobrada Jumpers' o los 'Jumpers Bites', estrellas de queso.

Su movimiento más reciente es el fichaje de El Dioni como agente de seguridad tras el robo surrealista que se dio en un bar de Las Fuentes en el que el ladrón fue pillado comiéndose unas Jumpers. Así han lanzado 'Jumpers Security System', un concurso para proporcionar dos años de sistema de seguridad a diez bares de España. Una medida que ha decidido unirse recientemente la marca de cerveza aragonesa, Ambar.

En definitiva, Jumpers tiene muy claro que cada paso que da va de la mano con la "autenticidad": "Aceptando lo bueno y lo malo con sentido de humor", resalta Huarcaya.

Producción de Jumpers en Ejea de los Caballeros Cedida

Falsas estrellas

De la mano de ser auténtico, el secreto mejor guardado que ha tenido Jumpers hasta hace no mucho es el origen de su característica forma de estrella.

Fue en 2020 cuando a través de un vídeo en redes sociales decidió desvelar de dónde venían las estrellas. Así que para la sorpresa de muchos incondicionales de este snack la forma original eras unas ranas, de ahí el nombre.

Sin embargo, un error de forma les llevó a quedarse con las famosas estrellas. Una revelación que supuso una revolución en redes sociales y que sigue viralizándose de poco en poco.