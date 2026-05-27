Ya es oficial: Huesca será la sede en la Gala de la Guía Michelin 2027 el próximo 24 de noviembre

El presidente Azcón y la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Arancha Simón, en la presentación de la Gala Michelin en Huesca FABIAN SIMON Gobierno de Aragón.

Huesca será la sede de la Gala de la Guía MICHELIN 2027, el evento anual que reúne a los representantes de la gastronomía española más selectos y donde se dan a conocer las novedades de la próxima edición de la guía.

La Gala tendrá lugar el 24 de noviembre de 2026 en el Palacio de Congresos de Huesca. La celebración llega a Aragón gracias al respaldo conjunto del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca.

La elección de la capital oscense supone un reconocimiento al momento que atraviesa la gastronomía aragonesa y, especialmente, la de la provincia de Huesca. La Guía Michelin ha destacado la personalidad gastronómica del territorio y su apuesta por convertir la cocina en uno de sus principales atractivos turísticos.

Actualmente, la provincia de Huesca cuenta con 18 restaurantes incluidos en la selección de la Guía Michelin 2026. De ellos, ocho poseen una Estrella Michelin: dos ubicados en la capital y otros seis repartidos por pequeñas localidades de la provincia.

La situación es singular dentro del panorama nacional, con propuestas gastronómicas basadas en la calidad y el producto de proximidad. Algunos de los restaurantes destacados se encuentran en municipios con menos de 100 habitantes.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que "la celebración de la gala en Huesca es el reconocimiento a un talento que desborda nuestra Comunidad, y en especial en la provincia oscense, que es el talento culinario".

Azcón también ha subrayado la relevancia de contar con "restaurantes con Estrella Michelin en municipios escasamente poblados, como ocurre en el Pirineo", y ha destacado el papel que desempeñan estos establecimientos frente a la despoblación.

Desde Michelin han afirmado que "celebrar la Gala de la Guía Michelin en Huesca es una oportunidad para visibilizar el extraordinario patrimonio gastronómico y la riqueza de producto de Aragón".

"Esta elección refuerza nuestro compromiso con la pluralidad territorial de la gastronomía española y la capacidad de la cocina local para dialogar con las grandes tendencias internacionales", añaden desde la organización.

La Gala de la Guía Michelin reconoce cada año el trabajo, la creatividad y la excelencia de cocineros, equipos y establecimientos. Además, se ha consolidado como una de las principales plataformas de promoción para la gastronomía y los productos de los territorios anfitriones.